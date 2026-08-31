3 Settembre a Vienna Festeggiare la Fondazione della Repubblica di San Marino con un messaggio di pace universale

3 Settembre a Vienna.

La Fondazione della Repubblica di San Marino quest’anno è festeggiata anche a Vienna: l’Ambasciata della Repubblica di San Marino in Austria la ricorda con un concerto esclusivo, invitando il Maestro sammarinese Massimiliano Messieri a scrivere una composizione per tale ricorrenza. Messieri in onore della lunga tradizione sammarinese presenta, in prima mondiale, “Mantra”, tre pezzi per violino e viola scritti appositamente per trasmettere un messaggio di pace. Il concerto, tenuto presso l’Ambasciata, è eseguito da due brave musiciste sammarinesi Chiara di Bert (violino) e Federica Cardinali (viola), in programma, oltre a “Mantra” ed altre composizioni di Messieri, anche gli “8 Morceaux” op. 39 di Reinhold Glière e una selezione da “12 Duetti” di Robert Fuchs. Chiara Di Bert si è diplomata col massimo dei voti in violino e in viola, ha conseguito il biennio accademico di secondo livello in violino e in viola e la laurea in Musicologia col massimo dei voti e la lode. Si è perfezionata con maestri di fama internazionale tra i quali I. Grubert, R. Ranfaldi, A. Perpich, S. Tchakerian, D. Conti, A. Zamarra, A. Serova e molti altri. È vincitrice di vari concorsi, tra cui il "Riviera Etrusca" e l’"Hyperion" (in cui ottiene il primo premio assoluto). Dal 2010 si esibisce in vari teatri da solista, in formazione cameristica e collabora come violinista e violista in numerose orchestre in Italia e all’estero (Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Orchestra Sinfonica "G. Rossini" di Pesaro, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra di Padova e del Veneto, Hulencourt Soloists Chamber Orchestra, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra della Fondazione Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste, Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e molte altre), esibendosi in prestigiose sale da concerto e suonando con direttori e solisti di fama internazionale. Collabora con l’Istituto Musicale Sammarinese in qualità di docente di Violino. Federica Cardinali, violista e violinista sammarinese, ha intrapreso lo studio del violino all'età di 8 anni con Giovanni Garavini e conseguito poi il diploma di viola presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Ravenna sotto la guida di Luciano Bertoni con il massimo dei voti e la lode. Ha perfezionato la propria formazione presso il Conservatorio di Musica “A. Peri” di Reggio Emilia e nei Paesi Bassi nell’ambito del programma Erasmus+. Svolge un’intensa attività concertistica collaborando con importanti istituzioni orchestrali, tra cui Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, diretta da Riccardo Muti, Orchestra della Toscana, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti. Si esibisce regolarmente in formazioni cameristiche. Ha inciso per Da Vinci Publishing, Stradivarius e Tactus Records. Si è diplomata brillantemente in violino a Rimini presso il Conservatorio di Musica “Maderna-Lettimi”. Collabora con l’Istituto Musicale Sammarinese in qualità di docente di Teoria e Lettura della musica. Compositore e direttore d'orchestra, Massimiliano Messieri ha incentrato la propria ricerca musicale sull'interazione tra le arti dopo aver completato gli studi accademici e di perfezionamento (presso i Conservatori di Bologna e Pesaro e l'IRCAM di Parigi). Ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Composizione "2 Agosto" (Bologna, 1997), si è aggiudicato diverse selezioni internazionali ("call for scores") come "100 note" (New York, 2006), CMN (Miami, 2013) e "Hot Air" (San Francisco, 2022), oltre a vari concorsi italiani. Le sue composizioni sono state commissionate ed eseguite in sedi prestigiose quali la Martinu Hall di Praga, gli Istituti Italiani di Cultura di Amburgo e Copenaghen, il festival internazionale Forfest a Kroměříž, il "Cracovia Sacra" a Cracovia, il CCRMA della Stanford University, l'Auditorium della La Sierra University a Riverside, la Merkin Hall di New York e la Steinway Concert Hall di Detroit, per citarne alcune. Ha tenuto masterclass e conferenze presso la Kennesaw State University di Atlanta, la IULM di Milano, La Sierra University di Riverside, l'Università di Edimburgo e l'Illinois State University. Le opere di Messieri sono pubblicate e distribuite da Universal Edition, Ut Orpheus Edizioni, Da Vinci Edition e Ricordi, e sono state incise per le etichette Amadeus Arte, Da Vinci Classics, Discantica e Tactus. È docente di teoria e di esercitazioni orchestrali presso l'Istituto Musicale Sammarinese. Il concerto del 3 settembre per i Festeggiamenti della Fondazione della Repubblica di San Marino a Vienna sarà replicato a San Marino dal Duo Di Bert-Cardinali il prossimo 18 ottobre.

c.s. M° Massimiliano Messieri

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