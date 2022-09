3 settembre: Andrea Griminelli, "Omaggio al cinema italiano" al teatro Concordia per la Festa della Repubblica

3 settembre: Andrea Griminelli, "Omaggio al cinema italiano" al teatro Concordia per la Festa della Repubblica.

Sabato 3 settembre, alle ore 21,30, concluderà le Celebrazioni per la Festa della Repubblica un prestigioso concerto che vedrà il grande flautista Andea Griminelli, accompagnato dall’Octa Jazz Quartet esibirsi presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore in un “Omaggio al cinema italiano” eseguendo musiche di Ennio Morricone e Nino Rota. Griminelli, accostatosi al flauto all'età di dieci anni, ha studiato con i leggendari Jean-Pierre Rampal e Sir James Galway, che lo definisce "il più grande flautista salito alla ribalta della scena musicale da tanti anni". Durante gli studi con J. P. Rampal al Conservatorio di Parigi vince i concorsi di Stresa ed Alessandria. Nel 1983 e nel 1984 ottiene il prestigioso Prix de Paris. Il suo debutto a livello internazionale avviene nel 1984 all’età di venticinque anni quando é presentato al pubblico d'oltreoceano da Luciano Pavarotti nel memorabile concerto al Madison Square Gardens di New York e assieme al quale intraprende una intensa collaborazione negli anni successivi tra cui si ricordano gli indimenticabili concerti all'Hyde Park di Londra nel 1990, al Central Park di New York nel 1993, alla Torre Eiffel di Parigi e nella Piazza Rossa di Mosca. La sua carriera si arricchisce di importanti concerti e tournées in Europa, Giappone,Sud America, Stati Uniti e nel mondo intero; si esibisce nei più prestigiosi teatri e sale da concerto, dal Teatro alla Scala di Milano alla Carnegie Hall di New York al fianco di artisti quali Pretre, Giulini, Metha, Krivine, Sutherland, Bonynge, Rampal, Rojdestvenski, Levine, Lu-Ja, Ughi, Sado, Semkov e di Orchestre quali la Royal Philharmonic, la Berlin Symphony, la Munchner Rundfunkorchester, la Philharmonia di Londra, la New York Philharmonic, la Rai di Torino, la Dallas Symphony e la Los Angeles Philharmonic. La sua attività artistica si arricchisce inoltre di collaborazioni con Luciano Pavarotti, Elton John, James Taylor, Bradford Marsalis e il leggendario Ian Anderson leader dei Jethro Tull Si esibisce regolarmente in tour sia in recital per flauto e pianoforte sia come solista con orchestra nelle principali città dell'India, Sud America, Stati Uniti, Italia, Europa, Sud-Est Asiatico e Giappone L’ingresso è a offerta libera ed i proventi saranno devoluti all’Associazione Attiva-Mente.

c.s. Istituti culturali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: