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30 anni di Confindustria per Myo, ieri il riconoscimento a Simona Bianchini

13 giu 2026
30 anni di Confindustria per Myo, ieri il riconoscimento a Simona Bianchini

Un riconoscimento importante quello di Confindustria Romagna per MyO S.p.A., per i 30 anni di iscrizione e partecipazione dell’azienda di Poggio Torriana alla vita associativa. A ritirare la targa, consegnata dal presidente di Confindustria Romagna Mario Riciputi e dal direttore generale Marco Chimenti, è stata Simona Bianchini, vicepresidente di MyO. L’occasione era la sessione privata dell’Assemblea generale, ieri al Grand Hotel di Rimini. «Per MyO far parte di Confindustria Romagna è sempre stata una scelta strategica», sottolinea Simona Bianchini. «In un contesto economico complesso, avere un luogo stabile di confronto con altri imprenditori, manager e professionisti è fondamentale per leggere meglio i cambiamenti, affrontare le sfide e continuare a crescere. Confindustria rappresenta una rete preziosa, capace di mettere insieme competenze, relazioni e visione. Penso anche al Comitato Imprenditoria Femminile, di cui faccio parte: è un’esperienza che sta contribuendo a rafforzare il ruolo delle donne nell’impresa e a far crescere una cultura aziendale sempre più attenta alle persone, alla responsabilità e alla qualità delle relazioni». Nella foto allegata, da sinistra: Marco Chimenti, Simona Bianchini e Mario Riciputi.

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