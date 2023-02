3° Campionato Sammarinese di Colombicoltura

Nei giorni dal 04 al 05 febbraio 2023 presso la sala polivalente di Murata, con ingresso gratuito dalle 10 alle 17, ASPAC (Associazione Sammarinese Proprietari e Amatori Colombi) , Ente riconosciuto da Entente Européenne organizzazione Europea per i colombi ornamentali, e dalla FCI Federazione Mondiale per i colombi viaggiatori, ed alla presidenza della MRPC Confederazione colombofila del mediterraneo, , organizza il 3° Campionato Sammarinese di Colombicoltura. L’esposizione sammarinese costituisce un’opportunità per apprezzare le rarità della natura, per avvicinarsi ad essa e per inserirsi in un discorso ecologico che passa necessariamente attraverso l’amore per gli animali. Qui i visitatori avranno la possibilità di apprezzare numerose razze di origine italiana e straniera con una rappresentanza di circa 200 colombi ornamentali e viaggiatori di pura razza. Sarà esposta la razza “Romano” la più grande (70 cm di lunghezza e 1,5 kg. di peso) e la “Reggianino” la più piccola al mondo (120 gr. per soggetto). Come tutte le mostre-concorso, gli esemplari verranno giudicati da un gruppo di esperti che sceglieranno i colombi più belli compilando un cartellino che verrà appeso ad ogni gabbia e che costituirà il “biglietto da visita” di ogni soggetto. Saranno anche esposti alcuni colombi di una razza autoctona il Campagnolo Sammarinese , già molto apprezzata; Inoltre verrà presentata la razza in approvazione TITANO. Tutti i soggetti esposti, vaccinati con tanto di certificazione sanitaria, ed esenti da qualsivoglia malattia, sono frutto di lunghe selezioni da parte di allevatori che, grazie alla loro passione, ci permettono di ammirare alcune razze che durante il periodo bellico erano in via di estinzione. La sistemazione in gabbie, comode, ma che imprigionano questi rari esemplari, dura pochi giorni; il prezzo della notorietà non può prescindere da questa momentanea “cattività”. Infatti le normali collocazioni sono ampie voliere o giardini, aie di case coloniche o parchi naturalistici. L’esposizione sammarinese sarà anche l’occasione per far apprezzare alle scolaresche, un panorama originalissimo, un universo di penne e di piume ai più sconosciuto. Quest’anno in marzo o aprile, in base alle condizioni metereologiche, avrà luogo il lancio di migliaia di colombi viaggiatori in occasione del Gran Premio di San Marino, annoverato fra le gare riconosciute a livello internazionale. Il piccione viaggiatore è una varietà del piccione domestico (Columba livia domestica) derivato dal piccione selvatico orientale, selezionato geneticamente per la sua abilità di ritrovare la strada di casa percorrendo distanze anche lunghissime. Il piccione viaggiatore ha un innato senso di orientamento che gli permette di tornare al proprio nido sfruttando il fenomeno della magnetoricezione. Voli sino a 1.820 chilometri sono stati registrati in competizione colombofile. La loro velocità media in volo su moderate distanze (600 km) è di circa 80 chilometri all'ora. Grazie alle sue capacità di orientamento e di viaggiare lontano in passato fu utilizzato per portare messaggi ed il termine che indicava questi messaggi è colombigramma. Durante la seconda guerra mondiale una colomba chiamata “Paddy” il 6 giugno 1944, riuscendo a beffarsi dei falchi tedeschi (usati come contromisura, per tentare di intercettarli e abbatterli) e attraversando oltre 230 miglia, portò per prima notizie (colombigramma) agli alleati riguardo allo sbarco in Normandia. Paddy era uno dei più giovani arruolati della Royal Air Force e “lavorava” con un gruppo di 30 messaggeri della sua specie aggregati alla Prima divisione statunitense.L'impresa, compiuta in meno di cinque ore, fu talmente eclatante che alla sua morte nel 1954 Paddy fu ricordata e premiata in una cerimonia speciale. Nel 2005 ispirò il film Valiant - Piccioni da combattimento. Non si pensi ai colombi viaggiatori, nel panorama della difesa, come a qualcosa di desueto, poiché sembra che anche un esercito moderno come quello cinese non abbia intenzione di eliminare quest'arma così speciale: qualche anno fa avrebbe deciso di “arruolare” ben 11mila colombi. Cosa accadrebbe, infatti, se in caso di conflitto armato ci fosse un black-out sulle reti di comunicazione? Un ringraziamento particolare va alle Segreterie di Stato : TERRITORIO - SPORT - TURISMO - CULTURA per l’attenzione dimostrata a questa novità nel panorama sammarinese, ed alla Giunta di Castello di San Marino per la concessione degli spazi espositivi.

c.s. Associazione Sammarinese Proprietari e Amatori Colombi

