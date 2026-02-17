301filmont: Cinema: San Marino entra nella storia con la prima coproduzione internazionale - 2026

301 FILMONT CO-PRODUCE UN FILM INTERNAZIONALE

San Marino entra ufficialmente nel cinema internazionale, per la prima volta nella storia della Repubblica, una casa di produzione cinematografica sammarinese, 301 Filmont S.r.l., co-produce un lungometraggio internazionale insieme a Mandragora S.r.l. di Bucarest, una delle realtà più autorevoli del cinema europeo contemporaneo. Il film, intitolato Sant'Andrea dei Lupi, è una coproduzione tra 8 Paesi — Romania (capofila), Moldavia, Francia, Regno Unito, Svizzera, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina e San Marino — che segna un evento storico per il Paese: l’ingresso formale e riconosciuto di San Marino nel grande cinema internazionale. Ambientato nella Romania del 1940, Sant’Andrea dei Lupi è un film di forte impatto emotivo, ricco di suspense e colpi di scena, che esplora l’animo umano in un’epoca sospesa tra coscienza e caos, capace di parlare al presente attraverso la memoria storica di un Paese attraversato da profonde fratture politiche, morali e umane.



MANDRAGORA: IL CUORE DELLA ROMANIAN NEW WAVE

A guidare il progetto è Mandragora, casa di produzione simbolo della Romanian New Wave, movimento che ha portato il cinema romeno all’attenzione internazionale. Tra i titoli più celebri prodotti dalla società figura La morte del signor Lăzărescu, vincitore a Cannes, considerato una delle opere fondative del cinema Est-Europeo moderno. Le produzioni firmate Mandragora hanno debuttato e vinto nei principali festival internazionali — Cannes, Berlino, Locarno, Karlovy Vary, San Francisco e Varsavia — affermandosi per forza autoriale, coerenza artistica e impatto culturale. Essere coproduttori di un progetto Mandragora significa entrare in una tradizione cinematografica riconosciuta a livello mondiale.



CRISTI PUIU: UN AUTORE DI RIFERIMENTO MONDIALE

Il film è diretto da Cristi Puiu, fondatore della Romanian New Wave e uno dei più influenti autori del cinema europeo contemporaneo. Regista pluripremiato, selezionato più volte nei concorsi ufficiali di Cannes, Berlino e Venezia, Puiu è stato definito da Martin Scorsese: “uno dei più grandi registi oggi in attività”. Il cast include attori rumeni di rilievo e un attore franco-tedesco di fama internazionale.



301 FILMONT: SAN MARINO DENTRO LA PRODUZIONE La collaborazione nasce nell’estate scorsa, quando Cristi Puiu e la main producer Anca Puiu visitano la sede di 301 Filmont a San Marino, presentando il progetto e proponendo una coproduzione che coinvolgesse l’azienda sammarinese nella fornitura dei tecnici specializzati del reparto stunt per le scene d’azione del film. Un contributo altamente professionale che inserisce competenze sammarinesi all’interno di una grande produzione europea. L’azienda riconosce immediatamente il valore artistico e strategico del progetto, cogliendo un’opportunità senza precedenti per sé, per il Paese e per il sistema produttivo locale.



UN PROGETTO CULTURALE E ISTITUZIONALE Partner culturale del film è l’Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere, che sostiene il progetto con il pieno appoggio della Presidente Mihaela Anghel, in accordo con 301 Filmont e la produzione leader Mandragora. Da anni impegnata nella diffusione della cultura romena, l’associazione riveste un ruolo chiave nella promozione del film a San Marino e in Italia, contribuendo a valorizzare il profondo legame storico e culturale tra la Romania e la Repubblica di San Marino e rafforzando il dialogo tra le due comunità attraverso il cinema.



UNA PORTA APERTA SUL FUTURO La prima nazionale e internazionale di Sant’Andrea dei Lupi è prevista per i primi mesi del 2027, con una distribuzione e promozione internazionale. Il nome di San Marino e di 301 Filmont sarà presente in tutte le anteprime e nei materiali ufficiali destinati ai mercati internazionali. “Una grande occasione per le aziende sammarinesi che vogliono pubblicizzare il proprio marchio attraverso il potente mezzo del cinema internazionale”, dichiara Letizia Fabbri, Presidente e co-fondatrice di 301 Filmont. “Fare cinema significa mettersi a servizio per generare valore e opportunità. Oggi San Marino entra in un sistema internazionale che prima non esisteva. Questa è solo la prima porta che si apre”.

Con Sant’Andrea dei Lupi, San Marino non osserva più il cinema internazionale da lontano. Ne diventa parte. E quando accade per la prima volta, non è solo un film. È storia.

C.s. 301filmont



