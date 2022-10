30esimo anniversario delle relazioni tra San Marino e Croazia: bilaterale tra il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e il Sottosegretario di Stato Krešimir Partl.

Si è svolto oggi pomeriggio a Zagabria, presso il Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia - alla presenza dei rispettivi Ambasciatori Emiliani e Mesić - l’incontro bilaterale tra il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e il Sottosegretario di Stato Krešimir Partl.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il trentesimo anniversario delle relazioni tra San Marino e la Croazia. Nell’ambito di tale ricorrenza, nella giornata di domani verrà anche firmato l’Accordo di Cooperazione Culturale, Educativa e Scientifica tra i due paesi. L’incontro odierno, svoltosi in un clima cordiale e costruttivo, dopo una premessa sull’amichevole rapporto trentennale tra i due Paesi, ha consentito di confrontarsi sul modo in cui dare attuazione alle disposizioni dell’Accordo di Cooperazione bilaterale che verrà sottoscritto domani.

Le possibilità di cooperazione nel campo della cultura sono tantissime, e per attuare concretamente l’accordo le due delegazioni intendono collaborare a titolo esemplificativo ma non esaustivo sull’interscambio di artisti nei rispettivi paesi, sullo scambio di mostre tematiche sulla storia dell’altro paese, nel campo audiovisivo, nell’ambito di progetti finanziati da EUSAIR, in occasione della Biennale di Architettura di Venezia 2023. Inoltre, intendono consentire l’accesso ai musei e ai luoghi della cultura, a titolo gratuito, agli studenti e ai professori dei rispettivi paesi. A conclusione dell’incontro, il Segretario di Stato Belluzzi ha invitato una delegazione guidata dalla Ministra della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia a compiere a breve una visita ufficiale nella Repubblica di San Marino.

