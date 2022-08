31 agosto: ultimo appuntamento con la Rimini Shopping Night

Ultimo appuntamento mercoledì 31 agosto con la Rimini Shopping Night, che anche quest’estate ogni mercoledì di luglio e agosto ha acceso le vetrine del centro storico con negozi aperti negli orari serali e con iniziative speciali. Per questa ultima serata sarà possibile fare shopping fino alle 23.30, approfittando delle offerte dell’ultima giornata di saldi. L’edizione 2022 della Rimini Shopping Night si chiude con un bilancio più che positivo, registrando una presenza che ha raggiunto i livelli della pre-pandemia, trascinata dalla voglia di trascorrere una serata in compagnia, curiosando tra le tante proposte delle attività commerciali e i pubblici esercizi che anche quest’anno hanno aderito numerosi all’iniziativa, animando i vicoli del centro e del Borgo San Giovanni. La riuscita di questa edizione la si deve anche alla grande affluenza di turisti stranieri, curiosi di scoprire la bellezza e i tesori di un centro storico sempre più attrattivo, grazie al patrimonio di arte e cultura che custodisce. Per l’ultima shopping night, spazio anche alla musica: all’Osteria dei Poeti (p.zza Malatesta) si esibiranno per beneficenza i “Doors to Balloon”, mentre sono previsti djset allo Zibaldone (piazzetta Gregorio da Rimini) e al Circus (piazzetta San Martino).

