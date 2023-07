SAN MARINO 320 spettacoli per Giornate Medioevali

Fino a domenica 30 luglio il centro storico di San Marino si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie a 1463 - Terra Sancti Marini, 26° edizione di ‘Giornate Medioevali’. Saranno oltre 350 i rievocatori e gli artisti impegnati nelle quattro giornate di evento per dare vita a più di 320 attività che spazieranno dagli spettacoli itineranti nelle vie e nelle piazze del centro storico alle attività di rievocazione, agli appuntamenti in Cava dei Balestrieri. Di piazza in piazza i visitatori entreranno in veri e propri quadri di Living History, cioè di storia vivente alla quale saranno invitati a partecipare attivamente come protagonisti e non semplici spettatori. Alla Prima Torre si conosceranno i giochi, i divertimenti e le danze della Vita di Corte, in Piazzale Domus Plebis si potrà ammirare la precisione di chi, nel Medio Evo, faceva del Tiro con l’Arco un’abilità di tutta eccellenza e si potrà giocare con i Barattieri riscoprendo i più amati e diffusi giochi da tavolo del XV° secolo. Al Giardino dei Liburni, Ludendo Intelligo, una serie di antichi giochi per bambini da sperimentare e provare nel corso delle quattro giornate, cosi come per tutta la durata dell’evento nell’adiacente Via Eugippo ritornerà a vivere tutta la suggestione e la potenza evocativa delle antiche fiere medievali con le corporazioni delle arti e dei mestieri. Sarà il suono delle spade ad accogliere i visitatori in Via Donna Felicissima, dove si potrà letteralmente vestire gli indumenti dell’epoca grazie al noleggio costumi e toccare con mano il mestiere delle armi grazie a dimostrazioni e prove di scherma storica . Armati che saranno protagonisti anche dell’area di Campo Bruno Reffi dove accampamenti e attendamenti accoglieranno i visitatori che potranno riscoprire tecniche di combattimenti e tattiche militari oltre che essere accompagnati alla scoperta di una grande esposizione di armi da assedio e sperimentare il Battesimo della Sella per chi vorrà provare l’ebrezza di salire a cavallo. Curiosità di questa edizione 2023 sarà la presenza dei Falconieri del Re con le loro attività dimostrative incentrate sui rapaci diurni e notturni nella stupenda cornice del Nido del Falco. Rapaci che potranno essere ammirati anche in volo libero nel corso delle diverse giornate all’interno della Cava dei Balestrieri. Ogni sera il main stage “Cava dei Balestrieri” si riempirà di spettacoli sempre diversi: dall’antica arte del tamburo e della bandiera alle esibizioni di giullari, sputafuoco, musici, falconieri, danzatrici e trampolieri. I protagonisti della prima serata saranno i musici e gli sbandieratori della Federazione Balestrieri Sammarinesi, il venerdì invece vedrà la Cerna dei Lunghi Archi di San Marino alternarsi a spettacoli di falconeria e show acrobatici. Sabato sera un crescendo di emozioni per riscoprire le bellezze del Medioevo: duelli e performance con, ospiti speciali, i Bandierai degli Uffizi di Firenze che omaggeranno il pubblico anche nel pomeriggio con una esibizione in Piazza della Libertà. Domenica dedicata invece al tradizionale Palio del Tricorniolo con le città di Pisa, Volterra, Sansepolcro, Massa, Lucca e San Marino. Il viaggio nel centro storico di San Marino sarà un continuo alternarsi di stupore ed emozioni grazie alla continua possibilità di vivere in maniera immersiva un rapporto con un’epoca storica così affascinante e lontana.

