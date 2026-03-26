33 Istanze d’Arengo contro il silenzio istituzionale

Con profondo rammarico siamo ancora qui a dover evidenziare il persistente silenzio istituzionale nei confronti delle persone affette da fibromialgia, nonostante i numerosi appelli rivolti alle autorità competenti. Noi dell’Associazione “La Fibromialgia a San Marino” ci vediamo pertanto costretti a intraprendere l’ennesima forma di protesta pacifica contro una gestione politica che continua a mostrarsi silente e indifferente verso chi convive ogni giorno con questa patologia. Dopo Ordini del Giorno, Interpellanze Parlamentari e, soprattutto, un Progetto di Legge di Iniziativa Popolare sostenuto da oltre 300 firme, registriamo ancora una volta un totale disinteresse nei confronti non solo della nostra realtà associativa, ma anche della cittadinanza che da sempre ci supporta. Come ribadiamo da tempo, non intendiamo arrenderci. Continueremo, con determinazione e in modo pacifico, a utilizzare ogni strumento utile per promuovere la giusta sensibilizzazione su questo tema. Per questo motivo abbiamo deciso di suddividere il nostro Progetto di Legge in più punti, uno per ciascun ambito, presentando un’Istanza d’Arengo per ognuno di essi. Si tratta di un segnale forte, per molti aspetti, senza precedenti per la nostra Repubblica: un richiamo che nasce dal cuore della democrazia diretta che ci contraddistingue e che rappresenta un modello riconosciuto anche a livello internazionale. Questa iniziativa ha portato alla presentazione di 33 Istanze, un numero significativo che comporterà un rilevante impegno sia per il Consiglio Grande e Generale sia per la Commissione competente. Siamo consapevoli del peso che questa scelta comporta all’interno di una cerimonia importante come quella delle Istanze d’Arengo, ma riteniamo che sia un passaggio necessario nei confronti dei cittadini che ogni giorno ci chiedono risposte concrete, dopo aver sostenuto con convinzione il progetto di legge. La nostra è una protesta pacifica che si contrappone a quella che riteniamo essere una violazione delle tempistiche previste per l’esame dei Progetti di Legge di origine popolare. Questa situazione si è ulteriormente aggravata a seguito di incontri istituzionali dai quali la nostra associazione è uscita senza garanzie né segnali concreti di volontà di affrontare e risolvere quella che percepiamo come una forma di grave mancanza istituzionale. Ci scusiamo con tutti coloro che partecipano con senso civico e responsabilità alla cerimonia delle Istanze d’Arengo per l’inevitabile dilatazione dei tempi dovuta alla lettura e all’esame di un numero così elevato di Istanze. Desideriamo però sottolineare che questa situazione non è imputabile a noi: la nostra scelta, pur mantenendo un tono pacifico, rappresenta l’unica strada rimasta per ottenere ascolto. Certi della comprensione di chi, come noi, chiede semplicemente di essere ascoltato, vi ringraziamo fin da ora per la pazienza e per il sostegno che ci dimostrate ogni giorno.

C.S. Associazione FSM “La Fibromialgia a San Marino”









