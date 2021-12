358 posti disponibili nella provincia di Rimini per il servizio civile universale

I giovani interessati possono trasmettere la domanda di partecipazione entro il 26 gennaio

La Regione Emilia-Romagna, attraverso gli enti di servizio civile, rende disponibili per i giovani (i cittadini italiani, di Paesi dell’UE e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età) 358 posti di servizio civile nel territorio provinciale.

I giovani interessati potranno trasmettere la domanda di partecipazione entro il 26 gennaio 2022 (ore 14).

La candidatura può essere presentata per un unico progetto ed esclusivamente online sulla piattaforma DOL, raggiungibile dal sito: https://domandaonline.serviziocivile.it

Prima di accedere alla piattaforma e presentare la domanda, è importante:

ottenere le credenziali SPID

scegliere il proprio progetto, contattando gli enti e visionando i loro siti, consultando le schede riassuntive dei progetti su:

www.copresc.rimini.it

Presso lo sportello del Co.Pr.E.S.C. di Rimini, su appuntamento, è attivo un servizio di supporto e orientamento



Per informazioni:

Co.Pr.E.S.C. Rimini

c/o Casa dell’Intercultura, Via Toni 12/14, Rimini

solo su appuntamento

lunedì, martedì, mercoledì dalle 15:00 alle 18:00

giovedì dalle 10:00 alle 13:00

Chiara Canini 327 2625138

serviziocivile@copresc.rimini.it

Comunicato stampa

Comune di Rimini







