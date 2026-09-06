36° PALIO DON BOSCO, l’attesa è quasi finita

36° PALIO DON BOSCO, l’attesa è quasi finita.

Poco meno di una settimana ci separa dalla disputa del 36° “Palio Don Bosco” in piazza Grande a Borgo Maggiore! Le 6 frazioni del castello sono pronte ed agguerrite per sfidarsi alla conquista della tanto ambita coppa!! Chi trionferà quest’anno? La prossima Domenica 13 Settembre siete tutti invitati alla competizione più pazza dell’anno, ma anche a una delle più genuine. Il palio infatti si inserisce nella festa parrocchiale di Borgo dedicata a San Giovanni Bosco, il quale diceva che “La gioia è la più bella creatura uscita dalle mani di Dio dopo l'amore” e che “vogliamo far consistere la santità nello stare molto allegri”. L’allegria e il divertimento non mancheranno in questa giornata in cui la comunità si ritrova con tanta voglia di stare insieme!! Ore 11.00 Santa Messa in piazza; Ore 12.30 pranzo per tutti sotto i portici (prenotazioni: 3476383544) Ore 15.00 inizio del Palio Don Bosco, con a seguire musica dal vivo e cena. Chi riuscirà a salire sul palo della cuccagna? Chi si aggiudicherà la vittoria? Se non ci siete mai stati, vi aspettiamo per stupirvi … se ci siete già stati, sapete che non potete mancare!!! Borgo, Ca’ Rigo, Valdragone, Ventoso, Cailungo e San Giovanni, siete pronti? che vinca il migliore!!!! Siete tutti invitati!!!!

Comunicato stampa

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