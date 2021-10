4 Ottobre 2021: un giorno dedicato al Dono

Nel 2018, con una Istanza d’Arengo presentata dal Polo delle Associazioni di Volontariato Sanitarie e Socio-Sanitarie della Repubblica di San Marino veniva istituita la Giornata del Dono. Una data non scelta a caso quella del 4 ottobre, preferita ad altre proprio perché densa di significato e valori. San Francesco infatti rappresenta più di ogni altro l’uomo che ha fatto del dono una scelta di vita e della sua vita una donazione all’altro. Da sempre la Repubblica di San Marino risponde con grande sensibilità alle richieste di solidarietà che giungono da più parti grazie alla ricca rete di volontariato presente in territorio che costituisce oggi un patrimonio civile, umano e culturale di un valore inestimabile per la nostra intera comunità. Quotidianamente le Associazioni di volontariato di San Marino e numerosi cittadini sammarinesi donano silenziosamente senza pregiudizi, senza distinzione di appartenenza politica, senza barriere di credo religioso o di genere. Il Dono è un gesto dal significato profondo e mistico, perché donare va al di là del semplice gesto di generosità, diventa altro: impegno, speranza , fiducia, l’inizio di un rapporto umano, un legame che spesso diventa amicizia e a volte, molto spesso interrompe la solitudine. Una giornata dedicata al Dono pertanto fa sì che si rifletta sul significato più profondo della parola “Dono”, al suo valore più intrinseco e agli aspetti più variegati che può acquisire e che ognuno di noi possiamo dargli. Che sia denaro, che sia tempo o organi, che sia sangue o midollo il Dono è un atto di generosità che va al di là del gesto e dell’oggetto, ma mette in moto dinamiche relazionali di speranza e bellezza. La cultura e l’educazione al Dono va estesa, sostenuta, perché un Paese, capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la bellezza del dono, in tutti i suoi aspetti, capace di portare avanti la buona donazione e la solidarietà, sarà sempre un Paese con un grande valore di coesione, sia sotto il profilo umano che sociale.

M. Katia Savoretti Coordinatore Polo Associazioni Socio-Sanitarie