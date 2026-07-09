40 anni di Apas: Code in Festa

Quarant’anni con loro, per loro. È questo lo spirito che accompagnerà l’Open Day organizzato dall’APAS in occasione del 40° anniversario della sua fondazione. Domenica 12 luglio, a partire dalle ore 17.00, il Rifugio APAS di Ca’ Chiavello aprirà le proprie porte alla cittadinanza per “Code in Festa”, un pomeriggio dedicato agli animali, alle persone e ai valori che da quarant’anni animano l’impegno dell’Associazione. L’Open Day rappresenterà un’occasione per conoscere più da vicino la realtà del Rifugio, visitare le nuove strutture del canile e del gattile, incontrare gli animali ospitati e scoprire le loro storie. Un momento di condivisione pensato per avvicinare la cittadinanza al lavoro quotidiano dell’APAS e per celebrare insieme un importante traguardo, raggiunto grazie all’impegno di volontari, soci, sostenitori e di tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno scelto di stare dalla parte degli animali. Nel corso del pomeriggio saranno presenti le Associazioni BattiCinque e COMITES, insieme agli adottanti di cani levrieri del GACI Riccardo D’Orazi e Samanta Tonelli, accompagnati da Dylan e Megan. Ospite d’onore sarà Ronda, la protagonista a quattro zampe della terza stagione della serie televisiva “Blanca”, la cui presenza renderà ancora più speciale la giornata. Il programma prevede visite guidate alle nuove strutture del canile e del gattile, attività di gioco intese come momento di apprendimento e relazione con i cani del Rifugio, una pesca benefit e uno stand con i gadget APAS e Pharmalab con i propri medici veterinari per la raccolta di adesioni a favore dell’emoteca. Ad accompagnare il pomeriggio non mancherà infine un fresco e ricco buffet vegano, per condividere insieme un momento di festa in un’atmosfera accogliente e conviviale. L’appuntamento è dunque per domenica 12 luglio, dalle ore 17.00, al Rifugio APAS, in Strada Fonte del Tauro n. 1, a Faetano, nella zona industriale di Ca’ Chiavello. Si consiglia di parcheggiare nella zona della mensa. Per informazioni: 0549 996326 – 366 2104096.

C.s. - Apas







