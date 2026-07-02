40 ospiti d’eccezione per la 7a edizione de “La Terrazza della Dolce Vita” di Ventura e Terzi, al Grand Hotel di Rimini dal 31 luglio al 10 agosto

“Legami di cuore – L’amore tra generazioni” è il tema della 7a edizione dei salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi, dal 31 luglio al 10 agosto nel giardino del monumentale Grand Hotel di Rimini - La coppia incontra più di 40 ospiti, protagonisti della cultura, dello spettacolo, dello sport, della politica, del giornalismo, del cinema: dal premio Oscar Dante Ferretti all’intramontabile Iva Zanicchi, dalle senatrici Maria Stella Gelmini e Simona Malpezzi al filosofo Stefano Zecchi, dal professore Vincenzo Schettini all’avvocato di Garlasco Antonio De Rensis, da Luca Barbareschi all’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi - E ancora i giornalisti Rajae Bezzaz, Serena Bortone, Rula Jebreal, Alan Friedman, Agnese Pini, Federico Ruffo, Luigi Contu, Gianluigi Nuzzi, Antonio Preziosi, Roberto Sergio, oltre a influencer, tiktoker e volti noti della tv e dello spettacolo - La rassegna si conclude con il concerto dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti - Nelle eleganti sale del Grand Hotel la mostra sullo scenografie da Oscar di Dante Ferretti - Anche quest’anno lezioni di ballo dei maestri Graziano Di Prima e Giada Lini, già protagonista di Ballando Sotto le Stelle

Più di 40 ospiti nel corso di 11 serate per la 7a edizione di “La Terrazza della Dolce Vita” i salotti culturali ideati e presentati da Simona Ventura e Giovanni Terzi nella splendida cornice dell’iconico Grand Hotel di Rimini (ingresso libero, ore 18,30).

Da venerdì 31 luglio a domenica 10 agosto 2026 Ventura e Terzi incontreranno celebri personaggi del mondo della cultura, del cinema, della politica, della musica, dello sport e dell’attualità, rendendo uniche le serate dell’estate riminese.

Il fil rouge che unisce gli incontri di quest’anno è: “Legami di cuore – L’amore tra generazioni”, una riflessione sulle relazioni tra età diverse nella società contemporanea, osservate nel loro evolversi tra cambiamenti sociali, tecnologici e culturali. Uno sguardo sul modo in cui giovani e anziani, genitori e figli, nonni e nipoti costruiscono i propri legami, tra incontri quotidiani e connessioni digitali, tra memoria e presente. L’iniziativa ha negli anni avuto un grande successo, grazie alla formula ideata dalla coppia di conduttori che, tra inediti aneddoti e racconti coinvolgenti, riescono a creare la giusta atmosfera e connessione tra i loro ospiti e il pubblico tanto che il format ha avuto una crescente eco anche mediatica, su carta stampata, tv nazionali, web e social network.

L’evento è promosso da Apt Servizi Emilia Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.

«Da sette anni l’estate riminese offre a vacanzieri e residenti un prestigioso ed originale appuntamento -sottolinea l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni- capace di contemplare temi di attualità, riflessioni politiche, citazioni “pop” e momenti di leggerezza, sapientemente alternati con intelligenza ed ironia da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Il parterre di questa settima edizione è ancora una volta capace di intercettare gusti, curiosità e interessi delle persone di ogni età e cultura, con un tema che coinvolge tutti da molto vicino. E a dare un tocco unico a questo evento, un simbolo della nostra ospitalità più bella, il Grand Hotel di Rimini, scenografico palcoscenico degli incontri, ospitati ogni sera nel suo elegante giardino».



La mostra dedicata al tre volte premio Oscar Dante Ferretti e le lezioni di ballo

Con tre premi Oscar vinti e decine di riconoscimenti internazionali, Dante Ferretti è uno dei più importanti ed applauditi scenografi del mondo. Dopo il grande successo delle mostre dedicate a Ugo Tognazzi, nel 2024, e Alberto Sordi, nel 2025, “La Terrazza della Dolce Vita” continua a celebrare i grandi protagonisti del cinema italiano con una nuova imperdibile esposizione che celebra l'incredibile carriera di Ferretti protagonista di oltre sessant’anni di cinema internazionale. L’inaugurazione si terrà sabato 1 agosto, alle ore 18.00, alla presenza dello scenografo marchigiano, negli spazi del Grand Hotel di Rimini (aperta fino al 30 agosto).

Torna, inoltre, il format che celebra l’arte della danza con la partecipazione straordinaria dei maestri di ballo Graziano Di Prima e Giada Lini, nota al grande pubblico per le sue esibizioni a “Ballando con le Stelle”. Oltre alle loro esibizioni, Graziano e Giada offriranno al pubblico la possibilità di partecipare a lezioni di ballo gratuite.



Una carrellata di 40 ospiti d’eccezione

Una passerella di ospiti di grande spessore caratterizzerà la 7a edizione di “La Terrazza della Dolce Vita”. Si parte venerdì 31 luglio con tre protagonisti: Stefano Zecchi filosofo, scrittore, opinionista, accademico e politico italiano; Federico Ruffo reporter d’inchiesta noto per le sue investigazioni sotto copertura realizzate per programmi come Report e Presa Diretta; Vincenzo Schettini il professore/influencer “dal ciuffo bianco” diventato un fenomeno web grazie al progetto divulgativo “La Fisica Che Ci Piace”.

Sabato 1 agosto sarà la volta di Dante Ferretti, tra gli scenografi italiani più premiati al mondo, vincitore di tre Premi Oscar, che inaugurerà la mostra a lui dedicata. Sempre il primo agosto ci saranno l’attore Luca Barbareschi e Luigi Contu, giornalista e direttore responsabile dell’ANSA.

Domenica 2 agosto si siedono nel salotto di Ventura e Terzi la giornalista Serena Bortone autrice e conduttrice Rai e il giornalista Stefano Coletta, direttore coordinamento generi in RAI. La rassegna prosegue lunedì 3 agosto con un altro giornalista Rajae Bezzaz, nota soprattutto come inviata del TG5 satirico “Striscia la notizia” e Rasha Younes, creator di origini palestinesi, concorrente del Grande Fratello 2025. Con loro Roberto Sergio direttore generale corporate RAI e San Marino RTV.

Martedì 4 agosto tre ospiti animeranno la serata: Alan Friedman, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, già corrispondente del Financial Times, tra i protagonisti di “Ballando con le stelle”; Rula Jebreal giornalista e scrittrice, noto volto televisivo, esperta di politica estera, diritti umani e conflitti in Medio Oriente; i Los Locos, il duo musicale italiano che negli anni Novanta suonava “Mambo No. 5”.

Mercoledì 5 agosto ospite della Terrazza sarà l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano e scrittore Tommaso Sacchi. Con lui Matteo Cambi, fondatore del brand Guru, e il rapper e performer Rosa Chemical.

Giovedì 6 agosto Catena Fiorello, scrittrice, autrice televisiva e conduttrice, sorella dello showman Rosario e dell'attore Beppe, siederà nel salotto riminese insieme a Francesca Scopelliti, giornalista ed ex senatrice italiana, ultima compagna di Enzo Tortora, presidentessa della fondazione a lui dedicata, e Senhit, cantante pop italiana di origini eritree, icona dell'Eurovision Song Contest.

Venerdì 7 agosto si alterneranno nelle interviste la senatrice Mariastella Gelmini e la senatrice Simona Malpezzi. La serata continua con Iris Di Domenico, tiktoker e conduttrice italiana con milioni di follower Sabato 8 agosto torna alla Terrazza il giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore su Rete 4 di “Quarto Grado”. La serata prosegue con Elena Barolo, showgirl e attrice nella soap opera “CentoVetrine” e Jay Lillo, uno dei “maghi moderni” più seguiti.

L’intramontabile Iva Zanicchi sarà a Rimini domenica 9 agosto insieme a Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo e già Sottosegretario alla Cultura.

Lunedì 10 agosto la Terrazza termina con le interviste ad Agnese Pini direttrice editoriale delle testate del Gruppo QN (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino), all’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi nel processo di Garlasco, all’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime e ad Antonio Preziosi, giornalista, saggista e attuale direttore del Tg2.

Al termine un evento speciale: il concerto dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, una realtà musicale nata per custodire e diffondere l’eredità artistica e umana del grande tenore modenese, una delle voci più straordinarie e amate della storia della musica.



Comunicato stampa

Apt Servizi









