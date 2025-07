5 luglio a Meldola cena solidale per l’Hospice

Sabato 5 luglio a Meldola, sulla Terrazza delle Cisterne all’interno della Rocca della città, è previsto l’evento “Cena solidale in Rocca”, promosso dalla Pro Loco Città di Meldola e dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’associazione Amici dell’Hospice. L’iniziativa si pone l’obiettivo di abbinare buon cibo della tradizione romagnola con la finalità solidale di sostegno alle attività sanitarie e sociali all’interno degli Hospice del territorio (Forlimpopoli e Dovadola) e in assistenza domiciliare rivolte a persone con patologie inguaribili e ai loro famigliari. Il menù della serata prevede un bis di primi, secondo e contorno, dolce, bevande e caffè: durante l’evento è prevista l’animazione musicale curata da Marco Franchini. Si richiede per la partecipazione un’offerta minima di 25 euro per gli adulti e di 12,50 euro per i bambini. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Michela (tel. 347.9024272 dalle 18,00 alle 19,30).