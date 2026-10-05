5 Ottobre: Giornata Mondiale degli Insegnanti (World Teachers’ Day)

Nel 60° anniversario della Raccomandazione ILO/UNESCO sullo status degli insegnanti, San Marino ribadisce la centralità del ruolo formativo dell'insegnante e l'importanza dell'alleanza tra Istituzioni, Scuola e Famiglie.

Il 5 ottobre ricorre la Giornata Mondiale degli Insegnanti, promossa dall’UNESCO in collaborazione con l’ILO, l’UNICEF e Education International per richiamare l'attenzione sull'importanza cruciale della professione docente. Quest'anno la ricorrenza assume un valore straordinario poiché segna il 60° anniversario della storica Raccomandazione ILO/UNESCO sullo status degli insegnanti. In un contesto globale segnato da profonde trasformazioni tecnologiche, ambientali e sociali, la comunità internazionale torna a ribadire la necessità di tutelare e promuovere una figura che rimane il vero motore di qualsiasi progresso e sviluppo. “Riconoscere l'importanza del ruolo che gli insegnanti hanno nello sviluppo delle società del futuro è il primo passo fondamentale per un Paese. I docenti hanno infatti il privilegio e l'arduo compito di plasmare i cittadini di domani, costruendone non solo le competenze tecniche e culturali, ma anche la capacità di affrontare le sfide globali e di vivere responsabilmente in comunità. – afferma il Segretario Teodoro Lonfernini - Da parte delle istituzioni vi è la costante volontà di valorizzare questo ruolo formativo imprescindibile, lavorando quotidianamente per mettere al servizio degli insegnanti strumenti di aggiornamento sempre attuali e strutture idonee a garantirne il benessere professionale e personale. Perché il sistema scolastico funzioni al meglio e possa davvero incidere sul futuro delle nuove generazioni, è fondamentale ribadire con forza l'importanza di un legame saldo e condivisione d'intenti che unisca le istituzioni, la scuola e le famiglie. – Ribadisce il Segretario per l’Istruzione e la Cultura - Soltanto attraverso un'alleanza educativa coesa e rispettosa dei rispettivi ruoli sarà possibile sostenere la missione dei docenti, garantendo loro la centralità e il riconoscimento che meritano sia a livello d'indirizzo politico che nel tessuto sociale quotidiano”.

C.s. Segreteria di Stato Istruzione









