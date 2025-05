50 anni di Obiezione di Coscienza e di impegno per la pace 13 maggio 1975: la Comunità Papa Giovanni XXIII firma la Convenzione con il Ministero della Difesa per l'impiego degli obiettori di coscienza

« Il 13 maggio 1975 la Comunità Papa Giovanni XXIII siglava la Convenzione con il Ministero della Difesa, aprendo le porte delle proprie case famiglia agli obiettori di coscienza al servizio militare. Oggi celebriamo il Cinquantesimo anniversario da quel passaggio storico che ha segnato l'inizio di un impegno concreto e quotidiano della nostra associazione verso la costruzione di una pace frutto di giustizia sociale, basata sulla scelta della nonviolenza attiva. Questo impegno prosegue tutt'oggi con uno sguardo all'attualità e un orientamento al futuro ».

E' quanto dichiara Matteo Fadda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII. Nei cinque decenni trascorsi l'associazione ha dato un contributo determinante allo sviluppo del Servizio Civile Universale, aperto a uomini e donne, in Italia e all'estero, anche attraverso azioni di disobbedienza civile e denunce pubbliche orientate a costruire un'alternativa nonviolenta al sistema bellico ea tutte le forme di oppressione ed ingiustizia. Da quel giorno, più di 3000 giovani sono passati per questa esperienza.

Vogliamo celebrare questo anniversario con uno sguardo al futuro, in occasione di questa ricorrenza infatti saranno promosse dalla Comunità diverse iniziative, che si inseriscono nel Centenario della nascita del suo fondatore Don Oreste Benzi, per rilanciare l'impegno per la pace: un concorso artistico-culturale rivolto alla cittadinanza, un Convegno e laboratori di educazione alla pace in scuole della provincia di Rimini, Forlì ed in gruppi Agesci. Presto online il programma delle iniziative e le modalità di partecipazione.

