Si aprirà venerdì 6 ottobre, al Palazzo SUMS, la 50^ Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero, e che si terrà fino alla prossima domenica 8 ottobre. L’importante edizione accoglierà oltre cinquanta partecipanti, in rappresentanza delle venticinque Associazioni presenti nei 4 anelli argentino, francofono, italiano, statunitense. Le tre giornate saranno caratterizzate da un programma serrato di incontri istituzionali e di riflessioni e dibattiti su temi salienti per la vita delle stesse Associazioni, con particolare riferimento a proposte di ammodernamento e stimoli contributivi da offrire alle Istituzioni e al Governo sammarinese. Al centro del dibattito delle prossime giornate sarà la revisione della Legge 30 novembre 1979 n.76 “Costituzione di Associazioni sammarinesi all’estero”, cui faranno seguito interventi e confronti sulle politiche istituzionali, sulle questioni elettorali e di cittadinanza, nonché un apposito incontro con i Capitani di Castello. Previsti altresì momenti di ricostruzione storica dell’attività della Consulta e celebrativi del significativo anniversario. L’odierna edizione si concluderà domenica 8 ottobre con l’adozione della Risoluzione conclusiva. I concittadini partecipanti alla Consulta, nel pomeriggio della prima giornata di apertura, saranno accolti in Udienza Ufficiale dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina.