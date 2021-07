5° edizione Street Food Truck – Festa del Castello di Fiorentino

5° edizione Street Food Truck – Festa del Castello di Fiorentino.

Finalmente riparte dopo lo stop pandemico dello scorso anno, lo Street Food Truck alla Festa del Castello di Fiorentino, quest’anno arrivato alla 5a edizione, sempre in Piazza XII Ottobre ogni giorno a partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 24 di venerdì 23 sabato 24 e domenica 25 luglio p.v.. Le attrazioni principali della tre giorni di festa saranno le varie tipologie di Truck (letteralmente rimorchio) caratteristici delle varie forme di cibo di strada, condite da una birra artigianale pluripremiata. I protagonisti indiscussi dell’evento sono : LOVErie (piada e cassoni), LOTDOG (hot dog e fritto), IL VELIERO (pesce), LYUKE BAKERY (dolci artigianali), LO SCARROZZINO (olive ascolane -arrosticini della tradizione abruzzese), LA CARRETTA (pizza – hamburger – gelato e frutteria), DAURLOO ( dolci e specialità argentine), nonché la prestigiosissima birra artigianale del BIRRIFICIO COLLESI di Apecchio. Quale programma di intrattenimento si partirà il venerdì 23 alle ore 18:00 presso il Castellaccio di Fiorentino con il concerto “La Fisarmonica fra Casadei e Piazzolla” evento ricompreso nella Rassegna Musicale Castellaccio Vibra Musica ed in serata alle ore 21:00 nella piazza XII Ottobre proporremo il ritorno alla tradizione folkloristica del ballo liscio con l’orchestra AMARCORD. Sabato 24 si ricomincia con l’apertura dei truck e sempre in serata alle 21:30 le note in gioco saranno quelle di GLI AIRONI – Tributo ai Nomadi , che con la loro musica senza tempo ci trasporteranno in una atmosfera unica e tutta da vivere. Domenica sarà il momento dei FUNKY GALLO – Tributo a Zucchero che ci faranno rivivere e vivere la musica indimenticabile del grande Zucchero Fornaciari, da poco salito in Repubblica per salutare e riconoscere il grande amico Fabrizio leader del gruppo. Ogni giorno della festa con l’apertura dello Street Food Truck, sarete in compagnia della musica di ogni tempo con YUMA & ZIBA , pronti ad intrattenere i presenti che vorranno divertirsi e ballare ma soprattutto mangiare. Ad impreziosire la manifestazione sarà la presenza in piazza di E-BIKE Experience con il loro programma di test e-bike, nonché San Marino Experience con il loro trekking della Luna Piena, per il quale programma sarà visibile sulla pagina FB e IG della Giunta di Castello, si proveranno momenti affascinanti. Ma ci saranno anche Ruota della Fortuna con ricchi premi, oppure gli amici della Fondazione Centro Anch’io, quelli delle 5R: “ama il riuso” ed il loro circuito di macchinine elettriche, oppure l’associazione Mici Randagi Watamu Kenia, per passare poi dalle caricature stupende di Alessandro Giardi ed ancora agli amici di MiniLab bioprofumeria. La Giunta di Castello e tutto il Comitato festa vuole ringraziare tutti gli sponsor che hanno permesso questa manifestazione, ma molto di più perché hanno creduto nel nostro format dove il cibo la fa da padrone. Quindi ….” che Street Food Truck 5a edizione abbia inizio” ricordando che non potrete mancare a questi appuntamenti.

Cs La Giunta di Castello di Fiorentino ed il Comitato Festa



