Il Comitato del Premio Internazionale Asiago d'Arte Filatelica, nel cui albo d'oro la Repubblica di San Marino ha scritto più volte il proprio nome, ha assegnato all'Ufficio Filatelico del Titano la targa dell'amicizia e della riconoscenza. Il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern l’ha consegnata alla dott.ssa Gioia Giardi, Dirigente dell'U.F.N., il 20 settembre 2020, in occasione della manifestazione filatelica per il 50° anniversario del Premio Internazionale d’Arte Filatelica Asiago. La Dirigente ha espresso “un sentito ringraziamento per questo prezioso riconoscimento, segno dell’amicizia più che trentennale che lega la Repubblica di San Marino ed il Comune di Asiago. Una fratellanza, nata dalla passione per i francobolli tanti anni fa e che ogni anno viene rinnovata in questa solenne cerimonia e in questo meraviglioso scenario.” L’U.F.N. era presente nell'Altopiano dei Sette Comuni con una propria postazione, dove era in uso un annullo postale speciale con un paesaggio disegnato dall’artista Tullio Pericoli. L'edizione di quest'anno dell'Oscar della filatelia, come è anche conosciuto il Premio Asiago di filatelia, è stata la cinquantesima. "Una continuità - ha sottolineato Gaetano Thiene, presidente del Premio e dell'antica e gloriosa Accademia Olimpica di Vicenza- straordinaria di consenso internazionale".