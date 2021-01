50° anniversario relazioni San Marino - Cina, idee dagli studenti cinesi e sammarinesi

50° anniversario relazioni San Marino - Cina, idee dagli studenti cinesi e sammarinesi.

L'Istituto Confucio di San Marino, in collaborazione con il corso di laurea in Design dell'Università della Repubblica di San Marino, ha bandito un concorso per l'identità visiva del 50° anniversario delle relazioni ufficiali tra la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di San Marino. Il concorso e la premiazione rientrano nelle serie di attività programmate dall'Istituto Confucio per i festeggiamenti dell'anniversario suddetto. Lo scopo del concorso è quello di stimolare i giovani studenti a presentare le loro idee e consolidare i rapporti con le istituzioni accademiche cinesi. Per la prima volta nella storia del Confucio sono stati invitati non solo gli studenti dell’Università di San Marino ma anche gli studenti della Bejing City University. Gli studenti di San Marino e di Pechino sono chiamati a ideare un logo e una corporate identity che possa essere utilizzata in tutte le comunicazioni, pubblicazioni e merchandising delle celebrazioni. Ogni studente o gruppo di studenti dovrà, inoltre, progettare un poster commemorativo che celebri l'amicizia e le relazioni tra i due Paesi. Il poster può essere liberamente progettato utilizzando simboli, immagini, tipografia e con un'interpretazione originale e personale. E’ infine richiesto agli studenti di pensare ad una possibile applicazione dell’identità visiva come francobollo commemorativo che verrà stampato dall'Ufficio Filatelico della Repubblica di San Marino. I premi sono: primo classificato € 1.000 (¥ 7.800), due premi per il 2° classificato - € 600 + € 600 (¥ 4.700 + ¥ 4.700) e tre premi per il 3° terzo classificato - € 400 + € 400 + € 400 (¥ 3.100 + ¥ 3.100 + ¥ 3.100). Menzioni d'Onore potranno essere assegnate dalla giuria per proposte particolarmente meritevoli. La scadenza per la presentazione è il 31 gennaio 2021. Per informazioni scrivere a istitutoconfucio@unirsm.sm

c.s. Istituto Confucio di San Marino

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: