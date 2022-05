500 bambini della Scuola d’infanzia al Teatro Concordia per Storia di un palloncino

Martedì 24 e mercoledì 25 maggio al Teatro Concordia, circa 500 bambini sammarinesi e ucraini delle Scuole d’Infanzia, hanno partecipato, in una speciale matinée a loro appositamente dedicata, allo spettacolo teatrale Storia di un palloncino di e con Silvano Antonelli della compagnia Stilema /Unoteatro, spettacolo vincitore del Biglietto d’oro per il Teatro AGIS – ETI 2007/2008, Teatro d’infanzia e Gioventù. L’appuntamento è stato realizzato nell'ambito di Diversiàmoci, la rassegna che si inserisce nel contesto di “Teatro e cittadinanza” promosso dal Dipartimento delle Scienze Umane dell'Università di San Marino e dall’Università di Bologna, progetto realizzato in collaborazione con gli Istituti Culturali, nell'ambito della Stagione Teatrale di San Marino Teatro con il supporto e della collaborazione con l’Authority Pari Opportunità della Repubblica di San Marino. Un attore racconta la storia di un palloncino azzurro che, a differenza degli altri palloncini, non riesce a fare a meno di scappare verso l’alto. Se la mamma gli fa il bagno e si distrae un attimo per prendere l’asciugamano lui... vola via. Anche quando va a scuola non riesce mai a stare fermo nel banco e vola... sul soffitto a parlare con il lampadario. Il Palloncino azzurro non lo fa apposta, mentre sta facendo una cosa i suoi pensieri volano a fantasticarne un’altra. Il papà e la mamma sono preoccupati e lo portano dal dottore, ma lui scappa anche da lì e vola così in alto da finire nel “paese più per aria che c’è”. Finalmente può pensare tutto quello che vuole... ma non gli viene in mente niente. Ora che è arrivato così in alto da vedere il mondo come un puntino, è verso quel puntino che vuole tornare. Come gli piacerebbe riuscire a vivere con la testa tra le nuvole e con i piedi per terra. In questo modo i sogni e le idee conquistate potrebbero servire per cambiare, magari con altri, il suo piccolo pezzo di mondo. Nello spettacolo il palloncino azzurro incontra altri palloncini colorati che ne compongono le varie immagini: gli amici, il primo amore, la scuola, una farfalla, le nuvole, il tempo che passa... L’attore è accompagnato nella narrazione da una colonna sonora fatta utilizzando tanti, disparati e improbabili “strumenti musicali”. Attraverso il personaggio del Palloncino azzurro i bambini diventano protagonisti di una storia che parla della voglia di libertà, del senso di responsabilità e del filo che lega il mondo ideale dei desideri alla realtà di ciò che si riesce a realizzare.

c.s. Istituti culturali

