50esima edizione della Festa dell’Amicizia (18, 19 e 20 agosto)

Da venerdì 18 a domenica 20 agosto, in piazza Bertoldi a Serravalle, si rinnova l'appuntamento con la Festa dell'Amicizia del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, giunta quest'anno ad un traguardo importante, quello della 50esima edizione. Un anniversario storico, che il Pdcs ha deciso di celebrare con la realizzazione di una pubblicazione e con una mostra dedicata ai protagonisti e ai momenti salienti delle passate edizioni. Attraverso un'esposizione di foto, testimonianze e documenti dell'epoca, presso il loggiato della scuola media di Serravalle, sarà possibile ripercorrere il cammino ultradecennale del grande evento di aggregazione popolare che dal 1973 chiama a raccolta la grande famiglia della Democrazia Cristiana, che si ritrova unita per condividere momenti di riflessione politica, ma anche di divertimento e convivialità. Piazza Bertoldi si prepara dunque ad un weekend ricco di appuntamenti, tra dibattiti politici, stand gastronomici, concerti, e tanto altro ancora. Le serate politiche, come di consueto, si svolgeranno sulla Terrazza Ex-Ritrovo. Alle tavole rotonde prenderanno parte i rappresentanti delle principali forze politiche sammarinesi, dando vita ad un dibattito trasversale a più voci, che toccherà da vicino tematiche di importanza centrale per il futuro della Repubblica di San Marino "Nel corso della prima serata: “Combattere l’epoca dell’incertezza”- spiega il Segretario Politico del PDCS, Gian Carlo Venturini - affronteremo una questione che ci sta molto a cuore, e che riguarda in particolar modo i nostri giovani e le nuove generazioni. Nel corso della seconda serata parleremo invece di geopolitica, dei rapporti con i nostri vicini italiani, del futuro di San Marino, del suo cammino per il perfezionamento dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Accordo che riteniamo imprescindibile per aprire la strada a nuove, preziose opportunità in campo economico, finanziario e commerciale ma anche per l’accesso a risorse e finanziamenti ai quali non possiamo accedere, dai quali fino a questo momento siamo sempre rimasti tagliati fuori.

"Il cambiamento possibile: combattere l'epoca dell'incertezza" è il titolo della serata in programma venerdì 18 agosto a partire dalle 21.00.

Sabato 19 agosto, sempre alle 21.00, si terrà invece la serata dal titolo "Il futuro di San Marino: dialogo con Italia ed Europa". Domenica sera, alle 20.30, in piazza Bertoldi, il Segretario Politico del PDCS Gian Carlo Venturini, proporrà la propria sintesi politica a tutti gli amici della Festa.

Come sempre alla Festa saranno presenti gli stands gastronomici che offriranno la possibilità di cenare assieme alla propria famiglia ed ai propri amici, ed un ricchissimo programma folkloristico.

Venerdì 18 agosto alle 21.00 ad aprire le danze in piazza Bertoldi sarà l'orchestra di Edmondo Comandini. Sabato 19 agosto sempre alle 21.00 in piazza Bertoldi sarà la volta dell'orchestra Pietro Galassi & Poker D'assi insieme alla Rimini Dance Company. Gran finale domenica alle 21 in piazza Bertoldi con l'orchestra Matteo Tarantino accompagnata dai ballerini Mirco e Sandra. Da non perdere - nelle serate del 18, 19 e 20 agosto, dalle 21, nel parco Dante Alighieri 'Orti Masi' di Serravalle - l'appuntamento con il "Live Festival", il contest musicale dedicato agli artisti emergenti. In palio per il vincitore la registrazione di una demo professionale in studio con il video clip del backstage.

Domenica sera, a conclusione della festa, ci sarà l’estrazione della Lotteria dell’Amicizia che, quest’anno, mette in palio 3500 euro e numerosi altri premi.

Venerdì 18 agosto, alle ore 19.30, in Piazza Bertoldi, si terrà anche la cena di TESSERAMENTO GENERALE del PDCS, cui tutti gli iscritti e coloro che desiderano iscriversi al PDCS possono partecipare.

Sempre venerdì 18 agosto, alle ore 18.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Serravalle, come ogni anno, sarà celebrata la Santa Messa in ricordo di tutti i cari amici defunti.

Per maggiori informazioni su tutto il programma della festa è possibile consultare: il sito del PDCS www.pdcs.sm la pagina Facebook del PDCS: www.facebook.com/PDCS.SanMarino

c.s. Pdcs