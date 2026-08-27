53ª Festa dell'Amicizia - La realtà oltre le parole

53ª Festa dell'Amicizia - La realtà oltre le parole.

Le immagini che accompagnano queste righe raccontano con grande chiarezza la partecipazione della nostra gente alla 53ª Festa dell’Amicizia: tre serate caratterizzate da una presenza capace di riempire, ogni giorno di più, Piazza Bertoldi ed i diversi spazi della manifestazione, come non accade in nessun’altra festa estiva, se non nelle circostanze istituzionali. Famiglie, giovani, iscritti, simpatizzanti e tanti sammarinesi hanno scelto di partecipare, condividendo momenti di festa, musica, confronto e approfondimento politico. Una presenza costante lungo tutto il fine settimana, resa possibile anche dal lavoro e dalla passione dei tanti volontari che ogni anno contribuiscono alla riuscita di questo appuntamento. È sempre legittimo esprimere valutazioni sulla Democrazia Cristiana, sulla sua capacità di interpretare il presente e sulle sfide che la attendono. Ma ogni valutazione dovrebbe partire dalla realtà dei fatti, senza letture parziali o rappresentazioni che non restituiscono ciò che migliaia di persone hanno potuto vedere direttamente partecipando alla Festa. Una Festa che, da oltre cinquant’anni, non è semplicemente una manifestazione di partito, ma è diventata un tempo ed uno spazio di incontro, di socialità e di confronto, nel quale convivono iniziative politiche, momenti di approfondimento, musica e convivialità. Anche quest’anno questa formula ha dimostrato di essere viva e capace di coinvolgere pubblici diversi. Non possiamo non notare come parte della stampa abbia cercato ancora una volta di sminuire un risultato che, invece, crediamo sia giusto riconoscere, perché è la realtà dei fatti: una Festa molto partecipata, una piazza piena tre serate di fila e una comunità politica che continua a ritrovarsi, confrontarsi e guardare al futuro. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese è consapevole che per continuare ad avere questo consenso e mantenere l’attualità della propria proposta politica, sono necessarie capacità di ascolto, responsabilità e volontà di rinnovarsi. Ciò che ci ha caratterizzato come Partito almeno dal 2012 fino ad oggi. Detto questo, le opinioni giornalistiche possono essere diverse e le parole scritte raccontare storie non vere. I fatti, però, restano. E le immagini della Festa dell’Amicizia lo mostrano e lo dimostrano con chiarezza.

C.s. - PDCS

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