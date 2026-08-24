53ª Festa dell'Amicizia, ringraziamenti e biglietti vincenti della lotteria

La 53ª Festa dell'Amicizia si è conclusa: grazie a tutti Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile e indimenticabile la 53ª Festa dell'Amicizia, svoltasi dal 21 al 23 agosto a Piazza Bertoldi, al Parco Dante Alighieri e alla Terrazza Ex-Ritrovo di Serravalle. Un grazie di cuore agli 85 volontari che, con dedizione e spirito di servizio, hanno animato ogni angolo della Festa: senza di loro nulla sarebbe possibile. Un grazie alla Segreteria PDCS, ai consiglieri e a tutti gli esponenti del Partito che hanno contribuito all'organizzazione e alla riuscita dell'evento. Grazie ai rappresentanti politici, delle associazioni economiche, delle organizzazioni sindacali, del volontariato e della società civile che hanno partecipato ai momenti di confronto politico, arricchendo il dibattito con le proprie esperienze e il proprio punto di vista. Grazie, infine, a tutti i cittadini, agli iscritti e ai simpatizzanti che con la loro presenza, le loro domande, le loro critiche e i loro suggerimenti danno forza alla nostra azione e confermano, anno dopo anno, quanto questa Festa sia un momento autentico di incontro e comunità. Nel corso della serata conclusiva di domenica 23 agosto si è svolta l'estrazione della Lotteria dell'Amicizia 2026. Di seguito i numeri dei biglietti vincenti: Arrivederci alla 54ª edizione.





C.s. - Pdcs







