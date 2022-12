55 studenti dell’Università di San Marino a scuola di calligrafia cinese grazie a un workshop dell’Istituto Confucio Gli iscritti al corso di laurea in Design alle prese con pennelli, carte e inchiostri speciali

Xu Guang Guang, presidente esecutivo dell’Associazione Italiana di Poesia, Calligrafia e Pittura Cinese, ha curato un workshop rivolto a 55 studenti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, nell’ambito del corso di laurea triennale in Design. Utilizzando pennelli, carte e inchiostri speciali, martedì 20 e mercoledì 21 dicembre i partecipanti sono venuti a contatto con una disciplina “in grado di occupare una posizione speciale nel campo delle belle arti”, spiega la docente Karen Venturini. “La scrittura cinese, grazie alla sua unicità, non è solamente un mezzo di comunicazione, ma anche un modo per esprimere senso estetico e cultura”. Di qui un’iniziativa svolta nella cornice del Laboratorio di disegno per il progetto curato dalla docente Orsetta Rocchetto. “Giocando con il pennello e l'inchiostro sulla carta, variando la velocità dei tratti e lo spessore delle linee, il maestro calligrafo riesce a comunicare il suo stato d'animo”, prosegue Venturini. “Nel 2009 l’arte della calligrafia è stata inserita dall'Unesco tra i patrimoni orali e immateriali dell'umanità”. Xu Guang Guang, attiva principalmente nel mondo delle arti marziali e fondatrice della scuola “Jing Qi Shen”, ha partecipato a mostre a Roma, Milano e Firenze, nonché in Cina, Giappone e Singapore. È presidente della China-Rome Sketching Society e consulente della Federazione Mondiale di Cultura e Arte Cinese.

Cs - UNIRSM

