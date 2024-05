55° Congresso nazionale di Cardiologia dell'ANMCO. Grande attesa per i risultati di rilevanti studi clinici

Si apre oggi il 55° Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO, il più importante evento di Cardiologia in Italia, che si svolgerà dal 16 al 18 maggio 2024 nell’ormai tradizionale sede del Palacongressi di Rimini. Il Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO rappresenta da oltre 50 anni uno degli incontri culturali più attesi per il vasto mondo di attività clinica cardiologica, in cui verranno presentate le più recenti e significative novità cliniche, scientifiche ed organizzative, maturate nelle cardiologie del nostro Paese. Anche quest’anno oltre 4000 cardiologi ospedalieri si sono dati appuntamento per confrontarsi su tutti i grandi temi della prevenzione, della cura e della ricerca, e sulle novità legate all’attività clinica cardiovascolare. Prospettive, cure e ricerca saranno al centro delle sessioni di lavoro che vedranno alternarsi i più grandi esperti della Cardiologia Italiana per un costruttivo ed efficace confronto di idee ed esperienze originali, da sempre necessario per rispondere adeguatamente alla complessità di una realtà sanitaria in continua evoluzione. Un’occasione unica di aggiornamento professionale, con sessioni svolte anche con il contributo delle maggiori società scientifiche cardiologiche internazionali, come l’American Heart Association (AHA), l’American College of Cardiology (ACC) e la Società Europea di Cardiologia (ESC). Il prof. Fabrizio Oliva – Presidente ANMCO e Direttore Cardiologia 1 dell’Ospedale Niguarda di Milano dichiara: “Nel corso dei tre giorni di congresso saranno presentati gli attesissimi risultati di quattro studi clinici su tematiche di notevole rilevanza per la salute pubblica, dall’infarto allo scompenso cardiaco. Risultati che contribuiranno a migliorare la pratica clinica in ambito cardiovascolare” . “Il Congresso – continua il prof. Oliva - offrirà, come sempre un’importante occasione di scambio e aggiornamento di assoluto spessore. Un grande evento che si concretizza come ogni anno in un incontro aperto e ricco di stimoli, testimoniando appieno l’impegno dell’ANMCO nel sostenere la crescita e la formazione dei Cardiologi italiani. Tutto questo nella piena consapevolezza del ruolo centrale che ogni Cardiologo riveste all’interno del Servizio Sanitario Nazionale e con l’obiettivo di fornire le più aggiornate evidenze scientifiche sulla Cardiologia Clinica e Interventistica. E’ davvero una cosa rara e preziosa – conclude il prof. Oliva - poter contare su una comunità scientifica di alto profilo capace di confrontarsi liberamente e apertamente su tutti gli argomenti più critici della Cardiologia.” Al passo con i grandi appuntamenti scientifici internazionali il Congresso ANMCO potrà essere approfondito dal termine dei lavori delle singole giornate sulla piattaforma digital.anmco.it che negli ultimi anni ha visto crescere in modo esponenziale la fruizione di tutti i contenuti.

