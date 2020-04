5punto0: presentato il nuovo progetto di comunicazione digitale “Made in San Marino”

Lanciato 5punto0, il primo progetto sammarinese di comunicazione digitale post Covid-19, grazie alla sinergia fra Trends, start up ad alto contenuto tecnologico dedita all’organizzazione eventi e certificata da San Marino Innovation, e Katoa, società leader nel social media management. Il nome nasce dal desiderio di Rossella Fugaro e Giordano Bruno Luisè di offrire cinque diverse soluzioni smart, rapide e veloci per le nuove necessità di comunicazione, assecondando il necessario passaggio al mondo digitale, sia negli eventi che nelle PR per associazioni, imprese ed esercenti. “Una sala virtuale dove mettiamo a disposizione gli stessi servizi degli eventi fisici ma li rendiamo virtuali” così descrive il progetto uno dei fondatori, Rossella Fugaro “Abbiamo quindi una regia audio, un service per slide e contributi video, una hostess per dare assistenza, una segreteria all’ingresso per la registrazione e, se desiderato, anche un moderatore per il dibattito.” “A questo aggiungiamo tutto il marketing virtuale” aggiunge il co-ideatore Giordano Bruno Luisè “fino a portare a San Marino il concetto di DIGITAL PR, ovvero le pubbliche relazioni su piano 2.0 e 3.0. Servizi accessori sono la stesura di uno storytelling professionale e la communication strategy, fino ad arrivare alla formazione sartoriale on demand.” Il progetto è stato presentato oggi in una video-conferenza stampa a cui hanno presenziato anche Fabio Righi, Segretario di Stato per l’Industria, Artigianato, Commercio e Ricerca tecnologica, Vanessa D’Ambrosio per il San Marino Innovation ed Ilaria Bacciocchi, in rappresentanza della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura e del Segretario Belluzzi. “L’iniziativa che presentiamo” ha detto in apertura il Segretario Righi “è apprezzabile per due ragioni: la prima è perché arriva in un momento difficile in cui abbiamo ancor più bisogno di progetti fuori dall’ordinario, la seconda perché nasce dalla sinergia fra due piccole realtà e siamo consapevoli di come il nostro tessuto economico sia costituito anche da una pluralità di microimprese capaci di grandi iniziative”. Cita anche il San Marino Innovation “l’Istituto per l’innovazione della Repubblica di San Marino” come lo presenterà Vanessa D’Ambrosio, coordinatore dell’ufficio di Presidenza dell’ente “che è il referente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione in Repubblica e che plaude questa iniziativa che amplia certamente la gamma dei servizi digital offerti sul Titano”. "L’emergenza Covid ci ha messo di fronte a sfide importanti ma non insuperabili” fa sapere in una nota il Segretario Belluzzi “E la digitalizzazione è lo strumento idoneo e più immediato per far conoscere la realtà culturale sammarinese in tutto il mondo". Una vetrina che già Ilaria Bacciocchi aveva descritto nel suo intervento ricordando come “la presentazione di 5punto0 sia l’esempio di un nuovo modo di fare comunicazione e di approcciarci a frontiere diverse”. San Marino, come ha ricordato il Segretario Righi, non può prescindere dalla digitalizzazione e deve cercare di colmare i limiti indubbi che questa crisi ci ha evidenziato: l’idea degli ideatori è proprio quella di utilizzare in modo innovativo gli strumenti, i canali e le potenzialità che il digitale offre e di creare una perfetta alchimia fra messaggi, contenuti, eventi e mondo reale. Piccole realtà per grandi idee.