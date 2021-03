'5R Ama il riuso': la primavera sboccia sull'onda della solidarietà

È un grande e sentito GRAZIE quello che il Centro “5R ama il Riuso” si sente di rivolgere al sig. John Marino Berti, imprenditore, Presidente del Cda della ECL International di Dogana, azienda specializzata nella commercializzazione di prodotti in carta e cartone. Nella giornata di oggi, il signor Berti ha contattato il Centro del Riuso, di cui conosceva le finalità e gli obiettivi, per mettere a disposizione una importante fornitura di materiale vario destinato al giardinaggio e all’agricoltura. Per sostenere la nostra azione umanitaria e di recupero, ha donato 25 bancali contenenti teli protettivi per le piante da giardino o da frutta e le piantine dell’orto; grembiuli da giardinaggio, rotoli interi di tessuto non tessuto per la pacciamatura, e tanto altro. Si tratta di materiali nuovi, che in questo periodo primaverile, dedicato proprio alla semina, alla coltivazione e a tutte le operazioni di giardinaggio e in agricoltura, saranno particolarmente utili a tutti coloro che vogliono tenere in ordine i loro giardini o alle aziende agricole più in generale. Nei prossimi giorni il materiale sarà messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, al Centro del Riuso di via Rio Cerbiano, 52 a Murata, previo versamento di un piccolo obolo a offerta libera, che sarà destinato a sostenere l’opera della Fondazione “C’Entro Anch’io”, impegnata nel progetto di creazione di una casa che consenta ai ragazzi con disabilità, di vivere insieme in piena autonomia. Il Sig. John Marino Berti ha accettato di presenziare durante la piccola cerimonia di apertura del ritiro del materiale da parte di coloro che vorranno usufruire di questa importante opportunità, sia agricoltori che singoli cittadini. Grazie a lui, questa primavera non sarà solo “fiorita” ma anche “solidale”.

Alessandro Barducci 5R Ama il Riuso