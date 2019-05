6 maggio: Ssd incontra la cittadinanza per parlare di economia e finanza

Lunedì 6 maggio alle ore 21.00, presso la Sala Polivalente di Murata, Sinistra Socialista Democratica (SSD) incontrerà la cittadinanza per confrontarsi apertamente sulle scelte politiche da adottare per affermare un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, per garantire una duratura stabilità del quadro generale della finanza pubblica e per promuovere un’opera complessiva di consolidamento e di rilancio del settore bancario locale. La sostenibilità e l’inclusione sono i principi cardine della piattaforma politica e programmatica di Sinistra Socialista Democratica e perciò la linea di indirizzo in ambito economico e finanziario non può prescindere dal perseguimento di alcuni obiettivi fondamentali quali la piena occupazione, l’incremento della competitività di sistema puntando su fiscalità leggera, poca burocrazia e potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, l’equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, la tutela dei risparmiatori e dei depositanti presso le banche sammarinesi. Sinistra Socialista Democratica, all’interno del governo e della maggioranza, sta lavorando con serietà, consapevolezza e realismo, affinché alla Repubblica di San Marino e alla sua popolazione possa essere assicurata una prospettiva sicura e concreta che passa inevitabilmente attraverso la realizzazione di riforme economiche, finanziarie e sociali di carattere strutturale, tese a favorire il rilancio dell’occupazione e l’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali, a razionalizzare la spesa pubblica e implementare le fonti di entrata, a riorganizzare in termini di efficienza, competitività e solidità il settore bancario. Questi temi verranno affrontati nel corso della serata, che vedrà quali relatori il Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, Eva Guidi, il Consigliere e Presidente della Commissione Finanze e Bilancio, Roberto Carlini, il Segretario Politico di SSD, Alessandro Bevitori. L’incontro sarà moderato da Davide Giardi e sarà lasciato ampio spazio a tutte le persone presenti per compiere valutazioni, per condividere proposte e per sottoporre quesiti ai rappresentanti di SSD. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Ufficio Stampa Sinistra Socialista Democratica