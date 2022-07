6° edizione Food Truck – Festa del Castello di Fiorentino

6° edizione Food Truck – Festa del Castello di Fiorentino.

La manifestazione è pronta per ospitare tutti coloro che amano questo format di evento legato alla alimentazione da strada ma attendiamo anche quelli , giovani e non, che non vedono l’ora di divertirsi con buona musica e risate coinvolgenti. Lo street Food Truck della Festa del Castello di Fiorentino, arrivato alla 6 a edizione sempre in Piazza XII Ottobre, è in programma nelle serate di venerdì 29 sabato 30 e domenica 31 luglio a partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 01:00 circa. Avremo la partecipazione di affezionati truck sammarinesi come LOT-DOG (hotdog ) oppure IL VELIERO (primi di pesce e fritto) e di amici forensi come LOVERIE (piada e cassoni) ma anche LO SCARROZZINO (olive ascolane e arrosticini abruzzesi), contornati dalla tradizionale birra artigianale multipremiata di COLLESI di Apecchio. Quest’anno come new entry nelle novità culinarie proponiamo gli hamburger speciali del LO STRAMPALATO e le tigelle modenesi di AL VOLO...GUSTATI LA VITA ma anche i dolci speciali de LA MAISON DE LA PATISSERIE, realtà affermata sammarinese. Quale programma di intrattenimento si partirà il venerdì 29 luglio alle ore 18:00 presso il Castellaccio di Fiorentino con il concerto “ VERTIGINI MUSICALI ” dei Vertigo Saxophone Quarter, evento ricompreso nella Rassegna Musicale Castellaccio Vibra Musica , continuando poi in serata alle ore 20:30 nella piazza XII Ottobre con il breve spettacolo dei BROMANCE cabaret allo stato puro. A seguire il ritorno a Fiorentino dei MOKA CLUB gruppo revival di musica mitica degli anni 70/80/90, indimenticabile e da non perdere, puro divertimento. Sabato 30 luglio dalle ore 20:30 il duo RAVENROSE allieterà lo street food con la loro musica fatta di brani intramontabili, a seguire lo spettacolo di ALBERTO FARINA, comico televisivo che ha partecipato alle trasmissioni quali Zelig Lab e Colorado , presenterà simpaticamente la sua famiglia, risate assicurate. Per finire la serata, a completamento per chi vuole ballare, il dj-set di SELECTA DJ sammarinese e conosciuto nell’ambiente, che sostituirà la bellissima Dj Sharon sfortunatamente incappata nel vortice pandemico di questi ultimi due anni. Selecta dj, fiorentinese doc ci porterà a conoscere tutti i generi musicali del momento accompagnando i presenti fino alla fine di questa magnifica serata. Domenica 31 luglio a partire dalle ore 18 la musica liscio con l’orchestra Silvagni allieterà l’ultimo giorno del Fiorentino Food Truck nel segno della tradizione popolare, accompagnata anche dalla Ruota della Fortuna con ricchi premi sempre mangerecci. Per tutti i tre giorni saranno presenti gonfiabili, giostrina, tiro a segno e tanto zucchero filato, per i più piccoli e come lo scorso anno, prenderà parte alla festa anche l’Associazione “Centro Anch’Io” con la sua pesca e la raccolta fondi per chi ha sicuramente bisogno di aiuto. La Giunta di Castello ed il Gruppo Volontari Festa vuole ringraziare tutti gli sponsor che hanno permesso questa manifestazione, ma molto di più perché hanno creduto nel nostro format dove il cibo la fa da padrone. Quindi ....” che Fiorentino Food Truck 6 a edizione abbia inizio” ricordando che non potrete mancare a questi appuntamenti.

Cs - Giunta di Castello di Fiorentino ed il Gruppo Volontari Festa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: