7 ottobre: battesimo del volo per un gruppo di forlivesi, tra cui alcuni over 70, in partenza verso la Sicilia orientale.

Questa mattina, un gruppo di 45 forlivesi, tra cui alcuni over 70, ha vissuto il proprio BATTESIMO DEL VOLO, partendo dall'aeroporto di Forlì con destinazione finale Catania per un pellegrinaggio dal 7 all'11 ottobre. L'evento è stato organizzato dall'agenzia Giramondo in collaborazione con GoToFly che ha fornito tutto il supporto necessario ai partecipanti. Un'esperienza significativa per molti: infatti, hanno avuto l'opportunità di volare per la prima volta e condividere il viaggio speciale verso i luoghi di fede e spiritualità della Sicilia Orientale. L'iniziativa è solo una delle tante organizzate dalle agenzie del territorio, che scelgono di pianificare con GoToFly partendo dal "Ridolfi". Nel 2024, il settore ha registrato una crescita a tre cifre rispetto al 2023, dimostrando il crescente interesse verso le esperienze di gruppo. Un impegno attraverso cui le ADV sostengono attivamente il rilancio dello scalo della Romagna. Non poteva mancare la foto di rito con il comandante di Air Mediterranean e il personale di rampa, che gentilmente hanno immortalato l'imbarco dei passeggeri.

cs Marco Valeriani Press Office and Social Media

