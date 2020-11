73° Assemblea Mondiale della Sanità OMS: Roberto Ciavatta confermato vice-presidente della Regione Europa

Oggi sono proseguiti i lavori della seconda parte della 73° Assemblea Mondiale della Sanità - OMS, svoltasi per la prima parte nel maggio scorso.

Attraverso piattaforma on-line, a cui hanno partecipano tutti i paesi del mondo con oltre 600 delegati, è stata riconfermata la Vice-Presidenza del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, Roberto Ciavatta, in rappresentanza della Regione Europa (una delle sei strutture organizzative regionali in cui l’OMS suddivide il mondo).

Durante la prima parte dell’Assemblea sono stati ringraziati tutti i membri per la loro partecipazione.

È stato dato particolare risalto al corrente anno che, già a gennaio 2020, l’OMS ha voluto dedicare agli infermieri e alle ostetriche. Ci si è soffermati sull’importanza di queste figure che, assieme a tutti i sanitari e i collaboratori, con il loro lavoro, hanno supportato questo difficile periodo ed è diventato chiaro che la celebrazione, alla luce dei fatti, ha acquistato ancora più importanza.

Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con l’istituzione di 2 Comitati, in cui si sono divisi i paesi. La discussione ha interessato gli aspetti tecnici della sanità mondiale. Particolare attenzione è stata assegnata al COVID-19 e alle statistiche, ma si è parlato anche di altre importanti malattie quali la malaria, l’ebola, la tubercolosi, il cancro e l’HIV.

I lavori dell’Assemblea proseguiranno per tutta la settimana e si concluderanno sabato 14 novembre 2020.







Comunicato stampa

Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale