75 alberi piantati per l'UNECE a San Marino per promuovere città sostenibili per le generazioni attuali e future.

75 anni fa, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha iniziato a lavorare sulle foreste, riconoscendone l'enorme potenziale non solo per gli esseri umani, la fauna, la flora e l'ambiente, ma anche per le città. In un mondo in via di urbanizzazione, il contributo delle foreste alla pulizia dell'aria e dell'acqua, al raffreddamento delle isole di calore urbane, al sostegno della nostra salute e del nostro benessere proteggendoci da inondazioni e frane e fornendo opportunità di svago è sempre più importante. Con la piantumazione di 75 alberi a San Marino, l'UNECE ribadisce il suo impegno a sostenere i Paesi nel rendere le città più verdi, sostenibili e resilienti. Questa piccola foresta collega vecchi e giovani, consentendo alle generazioni di oggi e di domani di vivere in un ambiente urbano più sano. 75 alberi per la biodiversità urbana Come tutte le foreste urbane, questa piccola foresta di San Marino sarà un'oasi di biodiversità con impollinatori locali come farfalle e api, oltre a coleotteri, lumache e rane. Le piccole foreste reintroducono queste "specie ordinarie", anelli cruciali della catena alimentare, nelle aree urbane. Pionieristicamente ideata da Akira Miyawaki, un botanico giapponese, la rapida rigenerazione di foreste su terreni danneggiati, piantando giovani specie autoctone vicine tra loro, permette di sviluppare ecosistemi maturi in soli 20 anni, contro i 200 anni necessari per il recupero di una foresta. 75 alberi per San Marino e per il mondo Grazie a una generosa donazione alla Repubblica di San Marino, i 75 alberi piantati in occasione dell'83a sessione del Comitato UNECE sullo sviluppo urbano, l'edilizia abitativa e la gestione del territorio, ospitata a San Marino dal 3 al 7 ottobre 2022, fanno ora parte del paesaggio sammarinese. Le foreste e gli alberi urbani sono "una soluzione fondamentale basata sulla natura per molte delle nostre sfide più difficili", ha dichiarato Paola Deda, Direttore della Divisione Foreste, Territorio e Abitazioni dell'UNECE. Gli alberi urbani creano spazi urbani più sani, silenziosi, freschi e a risparmio energetico. Contribuiscono a mitigare gli impatti negativi del cambiamento climatico assorbendo fino a 150 kg di anidride carbonica all'anno e migliorando la nostra salute fisica e mentale. Le foreste urbane e gli spazi verdi aumentano la biodiversità urbana e contribuiscono alla sicurezza alimentare fornendo alcuni degli alimenti più nutrienti. Hanno anche importanti benefici economici: non solo abbelliscono i quartieri e aumentano il valore delle proprietà, ma attraggono anche turismo e affari, creando in ultima analisi nuove opportunità di lavoro. Con i loro numerosi contributi, le foreste e gli alberi urbani rappresentano un modello per "costruire un futuro migliore e più sostenibile", ha dichiarato Deda. Contesto: Nel 2019 l'UNECE ha lanciato la Trees in Cities Challenge (Sfida degli alberi nelle città) che invita i sindaci e le amministrazioni locali a impegnarsi a piantare alberi e a unirsi a un movimento globale per ripristinare, proteggere e mantenere alberi e foreste nelle aree urbane di tutto il mondo. Scoprite la Trees in Cities Challenge dell'UNECE e come potete dimostrare il vostro impegno per città più verdi, resilienti e sostenibili: https://treesincities.unece.org/ . Per maggiori informazioni sulla silvicoltura urbana e periurbana sostenibile: https://unece.org/info/Forests/pub/365294 Per saperne di più sui temi in discussione presso il Comitato UNECE sullo sviluppo urbano, l'edilizia abitativa e la gestione del territorio: https://unece.org/housing/cudhlm-session83 .

