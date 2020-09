75° anniversrio Onu: Reggenza, "Nessun Paese può combattere da solo contro Covid19"

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, sono intervenuti oggi alla riunione ad alto livello dell'Assemblea Generale per commemorare il 75° anniversario delle Nazioni Unite. L'Eccellentissima Reggenza ha preso parte all’evento da remoto, con un videomessaggio, come grandissima parte dei Capi di Stato e di Governo globali in virtù delle restrizioni in atto a causa del Covid-19. Al prestigioso evento hanno preso la parola il Presidente dell'Assemblea Generale, il Segretario Generale, il Presidente del Consiglio di Sicurezza, il Presidente del Consiglio Economico e Sociale, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, Capi di Stato e di Governo e Ministri degli Esteri degli Stati membri ed osservatori delle Nazioni Unite. Al centro del discorso della Reggenza, ampia enfasi posta sulla necessità di elaborare e portare avanti strategie globali per la risoluzione delle principali criticità internazionali. “Oggi dobbiamo affrontare nuove e vecchie sfide” hanno detto gli Ecc.mi Capitani Reggenti. “La pandemia di COVID-19 ha creato non solo un'emergenza sanitaria pubblica, ma anche una crisi economica e sociale senza precedenti e ha fatto capire che nessun Paese può combattere da solo contro i suoi devastanti impatti. La risposta globale è l'unico modo per superare una crisi di questo tipo, per una ripresa più veloce e per una migliore ricostruzione, per un mondo più equo, resiliente e sostenibile. La Repubblica di San Marino è un piccolo Paese basato sui principi della pace, del dialogo, dell’inclusività e della solidarietà, che attribuisce la massima importanza al ruolo del multilateralismo nella promozione della pace, dello sviluppo e dei diritti umani”. In questa fondamentale ricorrenza, gli Stati membri hanno inoltre adottato formalmente una Dichiarazione sulla commemorazione del 75° anniversario delle Nazioni Unite. È possibile rivedere il video della Reggenza e seguire i lavori dell’Assemblea Generale in diretta streaming sulla WebTV delle Nazioni Unite (http://webtv.un.org/) e sulle piattaforme social dedicate (@JoinUN75). Nella giornata di martedì 29 settembre, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, parteciperà al Dibattito Generale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nelle stesse modalità.



