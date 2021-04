8 aprile: Fiaccolata per la Libertà

Un gruppo di cittadini riunitosi in un gruppo Telegram organizzano una “Fiaccolata per la Libertà” per Giovedi 8 Aprile alle ore 20 con partenza in Via Gino Giacomini – Città ed arrivo sul Pianello. Camminata lenta per reclamare civilmente il rispetto delle libertà fondamentali della persona che da un anno in qua vengono ripetutamente violate da una decretazione arbitraria, oltre che illogica e inefficace. San Marino deve tornare a vivere! Manifestazione civile. No facinorosi! Rabbia e frustrazione devono tradursi in coraggio, determinazione e voglia di stare insieme. Ritrovo 19;45 Disponibilità di circa 250 fiaccole colorate per i primi arrivati. Partecipiamo numerosi.

Cittadini sammarinesi e residenti



