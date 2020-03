8 marzo 2020, Soroptimist San Marino: "Un omaggio e un invito alla riflessione"

Nella Giornata Internazionale della Donna giunga a tutte le donne, socie, amiche, collaboratrici, conoscenti del Soroptimist Single Club San Marino l’omaggio virtuale del fiore simbolo della loro forza, resilienza e caparbietà, l’omaggio di una fresca mimosa che ci faccia sperare nell’arrivo di una nuova primavera. In questi giorni, segnati dal diffondersi di un virus e dall’impellente necessità di rivedere atteggiamenti e stili di vita, il pensiero corre alle donne siriane che con i loro bimbi stanno soffrendo fame e gelo, in fuga da quel poco che resta delle loro case a causa di una delle peggiori guerre che si siano mai combattute: una vera emergenza umanitaria che non sembra riservare particolare attenzione da parte del mondo occidentale. È perciò doveroso innanzitutto, nella ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, richiamare al rispetto dei diritti umani così crudelmente violati ed effettuare un invito alla riflessione su quanto sta accadendo ai confini dell’Europa, su quanto ancora occorra fare per il mantenimento di condizioni di vita dignitose degli esseri umani, su quanta strada serva percorrere perché tutte le donne possano raggiungere la Parità di genere. Che non può esserci laddove (India e Africa) ci sono donne sfruttate, violentate, che subiscono matrimoni forzati e mutilazioni provocate da una mentalità arcaica di un mondo in cui i Diritti Umani faticano a farsi strada. E neppure può esserci laddove è diffusa la piaga del femminicidio, che riempie quotidianamente le pagine dei nostri giornali. Violenze, basso tasso d’occupazione femminile e divari negli stipendi compromettono seriamente gli obiettivi per il raggiungimento dell’uguaglianza di genere entro il 2030, secondo l’agenda Onu. In questa situazione dunque occorre porre l’attenzione su discriminazioni e violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in tante parti del mondo, pur sapendo che le conquiste sociali, economiche e politiche da loro raggiunte nel corso della storia e in particolare nel Novecento, almeno nei paesi avanzati, sono state importantissime e determinanti per la loro affermazione nella società, nel mondo dell’impresa, nelle università, in magistratura e, in misura minore, negli organismi decisionali dei Paesi. We stand up for women-Portiamo in alto le donne è il motto del Soroptimist Europa che, possiamo dirlo, è sempre stato sotteso ai progetti e alle attività del nostro Club. Oggi si tratta di continuare in difesa delle conquiste raggiunte, contro ogni forma di violenza e per la valorizzazione dell’universo femminile. Il nostro impegno sarà perché ogni giorno dell’anno sia l’8 marzo, W 364, un momento di riflessione e ripartenza.

c.s. Soroptimist Single Club San Marino