8 marzo Authority Pari Opportunità

8 marzo Authority Pari Opportunità.

La Festa della Donna e la lotta alla violenza di genere sono indissolubilmente legate perché l'8 marzo rappresenta un’occasione per rivendicare i diritti fondamentali delle donne, tra cui il diritto a una vita libera dalla violenza, e soprattutto per accendere i riflettori sulla persistente piaga della violenza di genere, promuovendo la consapevolezza, la solidarietà e l'azione per il cambiamento. L’Authority Pari Opportunità intende sottolineare i notevoli progressi compiuti nella lotta alla violenza di genere, confermati anche dalla recente valutazione del GREVIO. La visita degli esperti ha evidenziato un tangibile cambiamento culturale nella società sammarinese, con una maggiore consapevolezza e impegno da parte di istituzioni e cittadini. In occasione di questa ricorrenza, l'Autority Pari Opportunità conferma la determinazione nel proseguire su questa traiettoria, in attesa delle raccomandazioni del GREVIO, che forniranno un quadro di riferimento per l'orientamento delle future politiche istituzionali, rinnovando l’impegno a garantire un futuro in cui i diritti di tutte le donne siano pienamente rispettati.

cs Authority Pari Opportunità Repubblica di San Marino

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: