8 Marzo: cerimonie alle scuole medie di Coriano e Ospedaletto e due panchine per le donne

Un albero di mimosa già piantato in tutte le scuole del territorio comunale e domattina, 8 marzo, due piccole cerimonie presso le scuole medie di Coriano e di Ospedaletto. Inizia così il programma di un 8 marzo particolarmente sentito che proseguirà poi, sempre domani ma la sera alle ore 20.30, con l’inaugurazione di una panchina per le donne presso i giardini pubblici sotto la chiesa di Santa Maria Assunta. Due giorni dopo, il 10 marzo, una seconda panchina verrà inaugurata presso il parco di Sant’Andrea in Besanigo, intitolato dallo scorso fine anno alle “Donne vittime di violenza”. “Tutte queste iniziative – commenta l’assessore Giulia Santoni – fanno parte di una delibera che volutamente abbiamo intitolato ”L’8 marzo tutto l’anno”. Perché è intenzione di questa Amministrazione portare avanti il lavoro di sensibilizzazione sulle tematiche che riguardano il movimento femminile, la parità di diritti, la tutela contro le violenze. Ogni giorno e non solo in periodi specifici dell’anno come può essere quello dell’8 marzo. Abbiamo deciso, già a partire dallo scorso marzo, di lasciare un segno tangibile a cominciare dalle scuole. Le restrizioni pandemiche all’epoca ci impedirono di celebrare eventi particolari e così abbiamo deciso di farli ora. Questo – conclude la Santoni – perché crediamo fortemente nella sensibilizzazione delle giovani generazioni per un cambiamento futuro. Per questo motivo abbiamo organizzato un momento simbolico alla presenza di alcune classi delle scuole medie del territorio riflettendo sulle tematiche che riguardano le donne”.

Cs Comune di Coriano