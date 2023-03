8 marzo, giornata internazionale della donna: il messaggio del Comites

Marina Rossi, membro dell'esecutivo del Comites San Marino desidera inviare a tutte le donne un messaggio di affetto e vicinanza in occasione della festa dell'8 marzo. Il membro dell'esecutivo del Comites San Marino rivolge innanzitutto un pensiero alle donne che negli ultimi tremendi anni si sono impegnate negli ospedali e nei laboratori per contrastare la diffusione del virus, lavorando in condizioni difficili e con spirito di sacrificio. Un pensiero va anche alle donne vittime di violenze, il cui numero purtroppo ai tempi della pandemia è aumentato. Un distorto concetto del rapporto affettivo che si trasforma in odiò è alla base degli inaccettabili casi di femminicidio. E se si arriva a compiere atti violenti su una donna significa che non la si ama ed in fin dei conti non la si rispetta. A distanza di più di settant'anni dall'approvazione della costituzione che ha sancito in via definitiva l'eguaglianza e la parità tra tutte le persone senza distinzioni, gli orribili casi di femminicidio ci dicono che la legge da sola non basta. Occorre impegnarsi perché questi atti non vengano più compiuti.

