8 marzo: la Polizia di Stato vicina alle donne

Nella ricorrenza della “Giornata Internazionale della Donna” la Polizia di Stato è tornata in piazza per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere. Il contrasto a detto fenomeno impegna giornalmente le donne e gli uomini della Polizia di Stato anche con una campagna mirata ad effettuare un ulteriore passo di avvicinamento nei confronti delle vittime di questi reati con il progetto “…Questo non è amore”, finalizzato a creare un contatto diretto tra le donne vittime di violenza ed un’equipe di operatori specializzati della Polizia di Stato pronti a raccogliere le testimonianze dirette a chi ha paura di denunciare o di varcare la soglia di un ufficio di polizia. Il gazebo informativo allestito in Piazza Cavour è stato un momento di incontro con la gente grazie al quale i Poliziotti hanno dato consigli distribuendo volantini informativi.

Cs Polizia di Stato