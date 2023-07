PSD 80 anni dalla fine del regime fascista, 80 anni di democrazia a San Marino

Il 28 luglio del 1943, tre giorni dopo la deposizione di Benito Mussolini in Italia, anche a San Marino termina finalmente il ventennio fascista. Dittatoriale, antidemocratico, importato e sostanzialmente avulso dalla tradizione sammarinese, fu un regime totalmente in contrasto con lo spirito di libertà proprio della Repubblica e con le conquiste ottenute nel 1906 dall’Arengo. Per i sammarinesi è naturale, quindi, associare il concetto di libertà alla giornata del 28 luglio. A scanso di equivoci, però, occorre ricordare che non si festeggia la fine di un’occupazione esterna, di una guerra civile o di una dinastia reale, ma la caduta del fascismo in Repubblica. Nel nostro caso, infatti, riconquistare la libertà coincide con la cessazione di quel regime e con l’affermarsi di un forte spirito democratico, che porterà San Marino a posizionarsi tra i primi stati in Europa ad indire libere elezioni durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici celebra il 28 luglio come momento fondante del ripristino della democrazia in Repubblica, l’inizio di una nuova era per i sammarinesi: quella in cui i diritti politici, sociali e civili vengono tutelati ed ampliati. Oggi, a distanza di ottant’anni, non possiamo dimenticare coloro che lottarono e lavorarono per la riaffermazione dei diritti negati e per il progresso del Paese. Ottant’anni di elezioni, pluralismo, diversità ed integrazione nella comunità internazionale, alla quale possiamo esibire l’unicità di un Paese che da allora viene riconosciuto per libertà, democrazia, pace e alti tenori di vita. Viva San Marino, viva l’antifascismo.

