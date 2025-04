80° Anniversario della Liberazione Nazionale – 2025: le iniziative dell’ANPI nella Provincia di Rimini

Il 2025 segna un passaggio storico importante: *l’Ottantesimo Anniversario della Liberazione nazionale*, avvenuta il 25 aprile 1945. Un’occasione solenne e carica di significato, in cui la *memoria della Resistenza* e il valore della libertà tornano al centro del dibattito pubblico e dell’impegno civile. Nella *provincia di Rimini*, le *sezioni locali dell’ANPI* si preparano a celebrare questo traguardo con un ricco calendario di *iniziative pubbliche*, incontri culturali, momenti commemorativi e occasioni di partecipazione collettiva. A partire dalla settimana che precede il 25 aprile, segnaliamo numerosi eventi organizzati sul territorio, tra cui: - Conferenze, dibattiti e presentazioni su temi storici e attuali, per riflettere sul significato della Liberazione a 80 anni di distanza; - letture, spettacoli teatrali ed incontri con storici e testimoni - Commemorazioni di partigiani e nei luoghi della Resistenza locale, con letture pubbliche, canti e deposizioni di corone; - Consegna di attestati di riconoscimento ai discendenti dei partigiani locali, per dare voce alle storie familiari e rendere omaggio al coraggio di chi ha lottato per la libertà;

A Rimini: Martedì 22 aprile alle ore 17:00 Anna Paola Moretti presenterà in cineteca la pubblicazione " Vittime senza giustizia almeno la memoria" dedicata a due giovani donne martoriate ed uccise in Valmarecchia. Mercoledì 23 presentazione del secondo volume di "Passi e ripassi", luoghi della memoria primi riminesi attraverso un percorso itinerante per Rimini accompagnati dalle letture di Cast'oro teatro. Giovedì 24 aprile: alle ore 10:30 a Rimini si terrà la consueta celebrazione commemorazione presso le grandi officine riparazioni ferroviarie e nel pomeriggio alle ore 18:00 18 si terrà a Coriano presso la sala della biblioteca la presentazione del libro "Estella" biografia di Teresa Noce con l'autore Valerio Varesi. A Cattolica sarà presentato il libro "Caccia ai nazisti” del Procuratore militare Marco De Paolis al Centro culturale polivalente. A Gemmano commemorazione per don Marcaccini alle ore 9:30 presso il cimitero e alla canonica del Farneto, segue alle ore 10:15 la dedica a Tina Costa in Piazzale Roma a Gemmano, alle ore 11:30 a Saludecio il ricordo di Renato Mancini vittima dell' eccidio di Fossoli e al monumento dei caduti. Il 25 aprile mattina le sezioni comunali di ANPI presenzieranno le commemorazioni istituzionali, i presidenti di sezione terranno i loro discorsi insieme ai sindaci nelle cerimonie a seguito dei cortei e raduni di piazza, nei comuni di: Rimini, Riccione, Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Coriano, Misano, Cattolica, San Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna. A Rimini la partenza da piazzale Decio Mercanti presso il monumento alla Resistenza del parco Cervi, partirà il corteo che avrà termine in Piazza Cavour con gli interventi istituzionali. Di seguito ANPI Rimini si recherà in Visita alla cappella ai caduti del cimitero comunale e alle 14:30 si svolgerà l'iniziativa Strade di Liberazione con la deposizione di un fiori e cartelli nelle strade titolate ai Partigiani. A Santarcangelo avrà luogo il corteo accompagnato dalla banda con raduno all'Arena Supercinema dove avrà luogo la commemorazione istituzionale, nel pomeriggio avrà luogo l'attività "Assalto al cielo" dedicata ai più piccini, mentre alle ore 21 al Lavatoio andrà in scena il teatro Patalò con l'anteprima di "La notte sulle spalle". A Riccione corteo cittadino dal municipio passando per Piazza Matteotti con arrivo al Centro culturale della Pesa. A Bellaria alle 10,45 cerimonia commemorativa davanti al municipio, alle ore 21:00 presso la biblioteca Panzini "Letture sceniche: Guerra e Liberazione, la tragedia e la speranza" con Dani Greggio. A Coriano cerimonia commemorativa istituzionale deposizione corone d'alloro. A Villa Verucchio alle 10:15 si snoderà il corteo lungo la marecchiese che arriverà davanti al centro civico dove avrà luogo la cerimonia commemorativa e verranno consegnate delle Pergamene ai discendenti dei partigiani verucchiesi. In serata alle ore 20:00 al teatro Pazzini si esibirà l'artista Agnese Contadini per un concerto. A Cattolica cerimonia istituzionale con relazione di Marco De Paolis; conferimento postumo della pergamena ad Edo Conti, il quale ci ha appena lasciati, esimio cittadino che si è distinto per gli aiuti apportati ai partigiani e storico antifascista. Chiusura di Silvio Di Giovanni emerito cittadino di 94 anni che parlerà delle celebrazioni dei vari 25 Aprile da lui vissuti. Segue la proiezione del Film su Rasi e Spinelli “ Tutti morimmo a stento”. A San Giovanni in Marignano al termine della cerimonia istituzionale in corteo si raggiungerà il luogo della titolazione di una strada a Egidio Renzi, nato a San Giovanni e morto a Roma nell’eccidio delle fosse Ardeatine. Nel pomeriggio alle ore 18 Conferenza su Egidio Renzi tenuta da Casadei Maurizio dell’Istituto storico riminese. A Misano Adriatico Cerimonia istituzionale, al termine dei discorsi celebrativi il concerto della scuola di musica. A Morciano di Romagna commemorazione istituzionale è prevista alle ore 11 con un particolare del partigiano Armando Cavalli. Seguono presso la sede ANPI in piazza Umberto I, canti e pranzo sociale, festa con balli folk meridionali.

Il grande appuntamento finale provinciale per Sabato 26 aprile al parco 25 Aprile di Rimini nell'area spettacoli della cooperativa Cento Fiori, dove avrà luogo la festa ANPI provinciale "Finalmente liberi": dibattito pubblico a cui parteciperanno Jamil Sadegholvaad, Andrea Gnassi, Renzo Savini e Marco Croatti moderati dal giornalista Onide Donati. Al termine del dibattito ci sarà il Pranzo Partigiano, convivialità nell’area dei food truck con gli iscritti e simpatizzanti dell'associazione partigiani da tutta la provincia di Rimini. Tutte le iniziative saranno condivise attraverso i canali ufficiali delle sezioni ANPI e in collaborazione con le amministrazioni comunali. L’80° anniversario della Liberazione non è solo un momento per ricordare, ma un’occasione per scegliere, ancora una volta, da che parte stare: dalla parte della democrazia, dei diritti, della Pace.

c.s. Comitato ANPI Provinciale Rimini