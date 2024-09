80° anniversario Liberazione comuni Santarcangelo di R. e Poggio Torriana, le iniziative dell'ANPI

80° anniversario Liberazione comuni Santarcangelo di R. e Poggio Torriana, le iniziative dell'ANPI.

In occasione della ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo dei comuni di Poggio Torriana e di Santarcangelo di Romagna che cadono rispettivamente nelle date del 23 e 24 settembre, la nostra sezione organizzerà, in collaborazione con le amministrazioni comunali e gli istituti culturali di riferimento, una serie di iniziative per ricordare e tramandare alle giovani generazioni la memoria di quei terribili momenti legati alla Seconda Guerra mondiale. Domani 5 settembre ore 11,15 in via Castello a Montebello, nei pressi della segnaletica storica che ricorda il passaggio conclusivo del fronte in questa zona, la nostra associazione assieme ad alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale, accoglierà una delegazione di militari membri della Brigata Gurka, brigata appartenente agli eserciti alleati che si rese protagonista, assieme ai Partigiani locali, della liberazione di Poggio Torriana e Santarcangelo di R. Dopo l’iniziativa di domani a Montebello, il comune di Santarcangelo di R. darà il via alle celebrazioni dell’ottantesimo ricordando le vicende della Liberazione lunedì 9 settembre alle ore 19,00 presso la Sala del Consiglio con un intervento della nostra associazione sui fatti e protagonisti locali e nazionali del periodo storico di riferimento. Seguirà poi il programma completo con tutte le iniziative. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare.

c.s. ANPI Santarcangelo di Romagna

