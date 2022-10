83a conferenza UNECE a San Marino

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese si complimenta con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente per aver portato in Repubblica l'83a Conferenza sullo sviluppo urbano, l'abitare e la gestione del territorio dell'UNECE e per aver organizzato in collaborazione con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri un evento di alto livello che ha consentito alla nostra Repubblica di essere protagonista nello scenario internazionale su temi di grande interesse ed attualità come lo sviluppo sostenibile delle città. La "Dichiarazione di San Marino" rimarrà nella storia per la sua valenza nell'ambito dello sviluppo urbanistico delle città. Urbanisti, architetti, ingegneri e tutti coloro che si dovranno occupare di pianificazione e progettazione delle città si atterranno ai principi della Dichiarazione di San Marino. Un successo a livello internazionale e che segna uno spartiacque tra il passato ed il futuro ad iniziare da oggi, dalla nostra piccola e più antica Repubblica. Dobbiamo esserne tutti orgogliosi e da qui ripartire con un rinnovato spirito di collaborazione e desiderio di fare bene il nostro lavoro fino ad arrivare ad essere un esempio per gli altri Paesi. Come nel caso del primo Bosco Urbano UNECE, simbolo dell'importanza di valorizzare spazi verdi vicino i centri urbani per migliorare la vivibilità delle città e contribuire alla lotta al cambiamento climatico. Un convegno ricco di contenuti e successi di cui si sentirà parlare in futuro, compreso la redazione del Country City Profile di San Marino che offre raccomandazioni per migliorare la posizione del nostro Paese nei confronti degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. I contenuti dell'Ordine del Giorno votato lo scorso marzo in Consiglio Grande e Generale, che include tra le modifiche al Prg redatto da Boeri il principio del mantenimento dei diritti acquisiti, devono necessariamente essere recepiti nel nuovo progetto di legge denominato "Piano Regolatore Generale" così come i recenti principi della Dichiarazione di San Marino e le raccomandazioni del Country City Profile per lo sviluppo sostenibile. Pertanto esprimiamo il pieno sostegno al Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, per dare attuazione ai contenuti del suddetto ordine del giorno.

Cs - PDCS