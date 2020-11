9 novembre: scadono i termini per le manifestazioni di interesse Padiglione San Marino Expo Dubai

Il Commissariato Generale del Governo sammarinese per l’Esposizione Universale 2020 Dubai RICORDA che lunedì 9 novembre scadranno i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione del piano di comunicazione integrata, dei contenuti e dell’immagine coordinata e del portale web del Padiglione San Marino all’Esposizione Universale 2020 di Dubai. Possono partecipare alla selezione, quali capofila, solo le imprese o liberi professionisti sammarinesi con licenza attiva o autorizzazione ad operare secondo le condizioni previste nell’avviso scaricabile dal sito https://www.agency.sm/san-marino-expo-2020 Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Operativo del Commissariato Generale, - Contrada Omagnano 20, 47890 San Marino a mezzo raccomandata con ricevuta di o consegnata a mano, entro le ore 12.00 del 9 novembre 2020. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Operativo del Commissariato Generale - Contrada Omagnano, 20, San Marino –Tel. 0549 882408 – 5822 - 5823.



