9° Congresso Federazione Costruzioni e Servizi CDLS: interpretiamo il cambiamento

9° Congresso Federazione Costruzioni e Servizi CDLS: interpretiamo il cambiamento.

Con la celebrazione del 9° Congresso della Federazione Costruzioni e Servizi della CDLS si conclude il ciclo congressuale della Confederazione Democratica, iniziato con il 17° Congresso Confederale del 15, 16 e 17 Ottobre scorso. I numerosi interventi dei delegati e delle delegate hanno affrontato le tematiche che riguardano i vari contratti di lavoro che afferiscono alla Federazione Costruzioni e Servizi, nel corso del dibattito sono state evidenziate criticità e proposti suggerimenti nell’ottica costruttiva e propositiva che da sempre contraddistingue la Confederazione Democratica. Interviene il Segretario uscente Nicola Canti: “Grazie alla prossima, auspichiamo, sottoscrizione dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, l’Europa è sempre più vicina al nostro Paese, con le sue grandi opportunità, con il grande impegno per adeguare la nostra base normativa e legislativa e con gli obblighi e richieste da ottemperare. Sarà pertanto indispensabile per San Marino, cambiare velocemente il paradigma che ha contrassegnato la propria esistenza e diventare, ma soprattutto rimanere, interlocutore privilegiato e partecipativo che dà il proprio contributo con pari dignità rispetto agli altri Paesi, non limitandosi al ruolo di semplice esecutore di direttive ed obblighi comunitari.” Il Segretario uscente entra nel merito dei più importanti contratti seguiti dalla FCS-CDLS “per quanto attiene all’aspetto occupazionale dell’AASLP, ritengo in ogni caso necessario, ridiscutere e ampliare i numeri che riguardano il fabbisogno di risorse umane, per rafforzare ulteriormente le squadre sia con nuovo personale che nelle professionalità, garantendo così continuità operativa e standard di alto livello in tutti i cantieri dell’Azienda di Produzione. Per quanto riguarda il Contratto di Lavoro, che scadrà a fine anno, va completato il percorso di adeguamento delle retribuzioni iniziato nella trattativa passata, riconoscendo anche ad altre squadre le loro peculiarità. Non va neppure mai perso di vista l’obiettivo di difendere i salari dall’inflazione e recuperare quanto perso nel recente passato”. “Nei momenti di crisi economica, ricorda Nicola Canti, il settore edile è stato il volano per il rilancio dell’economia. In particolare va sottolineato che il comparto dell’Edilizia privata ricomprende, in forma più allargata, una ampia quantità di piccole imprese e ditte individuali che operano quale complemento e completamento delle attività edilizie. Una crisi di questo settore vitale per la nostra economia comporterebbe quindi un effetto domino, a cascata, su altri comparti economici sammarinesi. E’ indispensabile che il Governo definisca urgentemente alcuni importanti investimenti infrastrutturali e sociali che potrebbero dare respiro e stimolo alla ripartenza del settore edilizio.” Sottolinea il Segretario uscente della FCS-CDLS “in base a quanto previsto dalle Leggi vigenti, a metà 2025 si dovrà predisporre la piattaforma di rinnovo del contratto del settore bancario sammarinese. Si dovranno affrontare in tempi rapidi le innumerevoli problematiche conseguenti alle normative antiriciclaggio (AML) definendo l’incontro con AIF (che si è già dimostrata disponibile) che fa parte degli accordi per il rinnovo contrattuale. Nel prossimo rinnovo contrattuale si dovrà ragionare per valutare richieste economiche che tengano conto della perdita inflattiva e di una revisione normativa che aggiorni il testo contrattuale, vecchio di ben oltre un decennio, in base alle nuove organizzazioni aziendali ed alle distorsioni che sono emerse in questi anni. La CDLS c’è e sarà sempre più un punto di riferimento per i dipendenti e le dipendenti bancarie sammarinesi: abbiamo l’esperienza e le capacità per condurre in maniera costruttiva e positiva anche la prossima trattativa di rinnovo”. “Affrontando la tematica del Rinnovo del Contratto di Lavoro del Settore commercio e Commercio Turistico, continua Nicola Canti, va sottolineato che la trattativa passata è stata piena di ostacoli e difficoltà, con una controparte che - al contrario del passato - si è dimostrata poco incline a condividere l’esigenza di dare una congrua e soddisfacente risposta economica ai lavoratori. Il Contratto di Lavoro è in scadenza a fine 2024, la trattativa è già stata ufficialmente riaperta, così come prevede la Legge. Auspico vivamente che in tempi celeri ci si possa sedere al tavolo con le controparti e si riesca ad entrare del vivo della contrattazione riconoscendo ai lavoratrici ed ai lavoratori aumenti retributivi in linea con il tasso di inflazione programmata per il periodo di vigenza contrattuale. Anche il contratto dei Bar, Alberghi, Ristoranti e Mense - che risulta il meno generoso con i lavoratori e di conseguenza poco attrattivo - scade a fine anno. E’ assolutamente prioritario riprendere la trattativa con le controparti il prima possibile. Il futuro rinnovo dovrà tenere conto, oltre ai necessari riconoscimenti economici in linea con l’inflazione, anche di aspetti legati alla professionalità ed alla competenza dei lavoratori e lavoratrici, punti di attenzione che sono da troppo tempo tenuti in sospeso.” “Il contratto di lavoro del settore Servizi scadrà anch’esso a fine 2024, conclude Nicola Canti, Segretario uscente FCS-CDLS, sarà necessario ripartire da quanto abbiamo purtroppo lasciato sul tavolo in termini di retribuzione per le categorie di Logistica e Facchinaggio, ma più in generale dovrà essere fatta una attenta valutazione sul mancato recupero inflattivo per tutte le altre tabelle. Sarà indispensabile attivare un tavolo di trattativa con i vertici di Poste San Marino SpA per definire finalmente un contratto aziendale per questa importante realtà che tenga conto delle attività svolte e delle professionalità impiegate, con una precisa declaratoria professionale ed adeguati livelli di retribuzione in base alle responsabilità assunte dai lavoratori e dalle lavoratrici.” Al termine dei lavori congressuali della FCS – CDLS, dopo aver approvato all’unanimità la mozione finale del 9° Congresso, i Delegati e le Delegate hanno votato il nuovo Direttivo della Federazione; di seguito i nominativi che risultano eletti con i rispettivi voti: CANTI Nicola 44, GIARDINIERI Gianluigi 31, BIORDI Enrico 29, BATTAZZA Mirco 24, GUIDUCCI Francesca 23, MULARONI Patrick 19, BOMBINI Marina Lillian 17, CASADEI Giacomo 17, CHIARI Andrea 15, GIULIANELLI Luca 15, PARI Laura 15, BINDI Lucia 13, GIARDI Adelmo Massimo 13, CAMPEDELLI Deborah 12, ZABOUL Khalid 10.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: