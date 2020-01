93^ Adunata nazionale degli Alpini: fervono i preparativi in attesa dell’appuntamento di maggio

Fervono i preparativi per l'organizzazione della 93^ Adunata nazionale degli Alpini in programma a Rimini dal 7 al 10 maggio 2020. In queste settimane numerosi sono stati gli incontri e i sopralluoghi necessari all'organizzazione dell'evento che porterà nella nostra Città, nei quattro giorni, circa 800-900 mila presenze. Anche ieri erano a Rimini, in Comune Il consigliere nazionale responsabile dell'Adunata Carlo Macalli e il presidente della sezione bolognese-romagnola Vittorio Costa per definire gli ultimi dettagli relativi agli adempimenti amministrativi da adottare per l'organizzazione dell'evento. Inoltre dal 25 al 29 marzo è prevista anche una tappa intermedia con la partecipazione a Rimini di numerosi alpini provenienti da varie regioni d'Italia. In quei giorni saranno organizzati numerosi incontri e iniziative (anche a San Marino) programmati “aspettando l'Adunata”. Come si ricorderà l'8 dicembre scorso, in una iniziativa di pre adunata, le fanfare degli alpini con oltre duemila capigruppo al seguito, sfilarono a Rimini per le vie del centro. Fu una vera e propria festa cittadina che coinvolse tanti cittadini e turisti che affollarono un centro vestito a festa per l'occasione, con tantissime bandiere tricolori sventolate lungo il percorso che si concluse poi nella piazza sull'acqua di Parco Marecchia.