“9x9: opere tra muri e pareti”, La mostra che racconta il passato e anticipa il futuro di BUONENOVE

Inaugurerà il prossimo sabato 27 giugno alle 17 presso gli spazi della Prima Torre di San Marino la mostra “9x9: opere tra muri e pareti”, progetto espositivo realizzato nell’ambito della seconda edizione di “BUONENOVE – Arte Pubblica per la Repubblica di San Marino” in collaborazione con gli Istituti Culturali e con il patrocinio delle Segreterie di Stato Turismo, Territorio, Lavoro e Istruzione e Cultura. Pensata come uno spazio di approfondimento e racconto parallelo al festival, la mostra mette in dialogo la memoria della prima edizione con le nuove prospettive della seconda, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sul lavoro degli artisti e sul processo che trasforma il territorio attraverso l’arte pubblica. Il vernissage vedrà la partecipazione degli artisti, delle Istituzioni e degli ospiti coinvolti nel progetto. Al termine, il pubblico sarà invitato a raggiungere gli spazi della Cooperativa Culturale Il Macello in Contrada delle Mura 43, dove, nell’ambito della manifestazione Mattanza 5, si terrà un talk aperto alla cittadinanza con la partecipazione di Luogo Comune, Zamoc e Nicola Alessandrini, moderato da Davide Pagliardini. L’incontro sarà accompagnato da un aperitivo e seguito dalla programmazione serale del festival.

Il percorso espositivo

La mostra si articolerà in due sezioni. Il racconto fotografico a cura di Davide Farabegoli dedicato all'edizione 2025 restituirà al visitatore un anno di lavoro sul territorio attraverso gli interventi di Marco Goran Romano, MozOne, Skan, Luca Barcellona, Basik, Reoh, Davide Pagliardini, Erics One ed Erica il Cane, a cui si unisce il racconto video dell’evento, creato da Miriam Cianciosi. Un percorso per immagini e video che mostrerà il dietro le quinte del festival, gli artisti al lavoro e il dialogo con i luoghi che hanno accolto le opere, lasciando però il piacere di completare il racconto andando alla scoperta dei murales disseminati nei nove Castelli della Repubblica. La seconda sezione guarda invece al futuro e raccoglie le nove opere originali realizzate dagli artisti protagonisti dell’edizione 2026: tele, stampe e lavori su supporti differenti che rappresentano una vera e propria anteprima delle ricerche artistiche che prenderanno forma sui muri della Repubblica nei mesi successivi. Un’occasione per conoscere da vicino poetiche, linguaggi e percorsi degli autori coinvolti prima della realizzazione degli interventi pubblici. Ad accompagnare la mostra sarà inoltre un catalogo in formato pieghevole concepito come una mappa del territorio, strumento pensato per guidare cittadini e visitatori alla scoperta delle opere diffuse nei nove Castelli e per consolidare il legame tra progetto artistico e spazio urbano.

Partner e ringraziamenti BUONENOVE è un progetto promosso da Davide Pagliardini, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste, l’Informazione e l’Expo la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, e la Segreteria al Lavoro con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo, Istituti Culturali, AASS e il supporto di AASLP. L’evento è reso possibile grazie al sostegno di numerosi partner e sponsor, che condividono la visione dell’arte come strumento di rigenerazione urbana e di coinvolgimento sociale: ● Colorificio Sammarinese SpA, riconosciuta per i prodotti vernicianti per l’edilizia, l’industria e il motorsport, ha messo in campo la consulenza per il ciclo di verniciatura e la fornitura di prodotti adatti a garantire colori che esaltano i progetti degli artisti e la durata nel tempo delle opere; ● Astrofat, distributore di bombolette spray, che ha messo a disposizione le vernici Loop Colors; ● Dolly Noire, brand di abbigliamento streetwear, che realizzerà le t-shirt e le shopper ufficiali dell’evento; ● Cassa di Risparmio di San Marino, che mette a disposizione gli spazi pubblicitari lungo la superstrada; ● Zetafonts, che ha fornito il font ufficiale del progetto e che supporta l’evento nella promozione nel mondo della grafica contemporanea.

Un ringraziamento speciale va a: ● Davide Farabegoli, per la documentazione fotografica dell’intero progetto; ● Miriam Cianciosi, per la produzione dei contenuti video; ● Uovo Lab, studio creativo che ha curato l’identità visiva e la comunicazione; ● BeeSocial, responsabile della strategia social e digital dell’evento. ● Alessandro Conti, sviluppatore web e responsabile del sito web. ● Andrea Mularoni, per i comunicati stampa Infine, grazie alle nove Giunte di Castello della Repubblica di San Marino per la preziosa collaborazione e a tutte le persone che con passione, entusiasmo e partecipazione stanno contribuendo alla realizzazione di BUONENOVE.

Comunicato stampa







