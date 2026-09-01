A.A.S.S., al via il corso per l’idoneità alle funzioni di autista: più opportunità di accesso e una platea più ampia per rafforzare il servizio trasporti

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) comunica l’apertura delle iscrizioni al Corso di formazione specifico per il conseguimento dell’idoneità alle funzioni di Autista A.A.S.S., previsto dall’Accordo sindacale relativo alla riorganizzazione del Servizio Trasporti. L’iniziativa dà concreta attuazione a una delle misure introdotte dall’Accordo sindacale sottoscritto e successivamente ratificato, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di reperimento del personale e rispondere alle difficoltà riscontrate negli ultimi anni nell’individuare, attraverso le ordinarie procedure, un numero adeguato di candidati in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni di autista. In particolare, l’Accordo ha previsto, alle condizioni ivi stabilite, un ulteriore canale per il reperimento del personale, estendendo la platea dei potenziali candidati anche a soggetti con requisiti di titolo di studio differenti rispetto a quelli ordinariamente previsti per il relativo Profilo di Ruolo, purché abbiano assolto l’obbligo scolastico, siano in possesso della patente di categoria D con abilitazione KD e conseguano l’idoneità attraverso uno specifico corso di formazione organizzato da A.A.S.S. «Con questo corso diamo concreta attuazione a un impegno assunto attraverso il confronto sindacale e successivamente ratificato, intervenendo su una criticità reale: la difficoltà di reperire personale da destinare al trasporto pubblico», dichiara il Segretario di Stato per il Lavoro e i Rapporti con A.A.S.S., Alessandro Bevitori. «L’obiettivo è ampliare in maniera responsabile la platea delle persone che possono accedere a queste opportunità professionali, mantenendo fermi i requisiti essenziali per la guida dei mezzi e prevedendo uno specifico percorso di formazione e verifica delle competenze. È un esempio concreto di come il dialogo tra istituzioni, A.A.S.S. e Organizzazioni Sindacali possa tradursi in soluzioni capaci di coniugare opportunità professionali, esigenze organizzative e qualità dei servizi pubblici». Il corso avrà una durata complessiva di 15 ore, articolate in 5 ore di formazione teorica e 10 ore di formazione pratica, e si svolgerà nelle giornate di sabato 12, 19 e 26 settembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, presso la sede del Servizio Trasporti A.A.S.S. in Via delle Carrare 42, a Murata. La partecipazione è gratuita. Il percorso è stato strutturato per fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze operative necessarie allo svolgimento in sicurezza delle funzioni di autista, con particolare attenzione all’organizzazione del trasporto pubblico, ai compiti e alle responsabilità dell’autista, alla sicurezza dei passeggeri, alla conoscenza e al corretto utilizzo degli autobus, ai controlli prima dell’entrata in servizio, alla conduzione e alle manovre dei mezzi, nonché alla gestione di anomalie, guasti e situazioni di emergenza. «Con questa iniziativa interveniamo in maniera strutturale sul problema del reperimento degli autisti, ampliando la platea dei potenziali candidati senza ridurre gli standard professionali e di sicurezza richiesti da A.A.S.S.», sottolinea il Direttore Generale di A.A.S.S., Marcello Forcellini. «La patente D con abilitazione KD rimane un requisito fondamentale, mentre il corso permette di acquisire e verificare le conoscenze specifiche necessarie per operare all’interno del nostro Servizio Trasporti. È per noi motivo di particolare soddisfazione che, per la prima volta, A.A.S.S. organizzi interamente al proprio interno un percorso formativo aperto anche a potenziale nuovo personale, mettendo a disposizione competenze, professionalità e mezzi dell’Azienda. È un risultato che nasce anche dalla collaborazione e dal confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali e che ci consente di trasformare una difficoltà di reclutamento in un’opportunità di formazione e di accesso. Vogliamo così creare nuove possibilità per chi possiede i requisiti richiesti e, allo stesso tempo, formare personale adeguatamente preparato per accompagnare l’evoluzione e il potenziamento del trasporto pubblico sammarinese». Al termine del percorso è prevista una prova finale di idoneità. Saranno valutate, tra l’altro, la capacità di effettuare i controlli pre-partenza, individuare le principali anomalie, utilizzare correttamente i dispositivi di bordo, condurre e manovrare il veicolo e gestire eventuali situazioni di emergenza. Ai partecipanti che supereranno positivamente la prova sarà rilasciato da A.A.S.S. l’apposito Attestato di idoneità previsto dall’articolo 7 dell’Accordo sindacale. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 31 agosto all’8 settembre 2026, entro le ore 12:00, secondo le modalità indicate nell’Ordinamento didattico n. 1/2026 pubblicato sul sito di A.A.S.S. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di riorganizzazione e sviluppo del trasporto pubblico sammarinese, finalizzato a rafforzare la capacità operativa del Servizio Trasporti e a renderlo sempre più flessibile, efficiente e rispondente alle esigenze di mobilità di cittadini e visitatori.

c.s.

Segreteria di Stato per il Lavoro e i Rapporti con Aass

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